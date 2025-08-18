Flamengo, líder sólido del Brasileirao; goleada histórica del Vasco al Santos

El Flamengo sigue firme en el liderato del Brasileirao de 2025, mientras que el Santos sufrió una goleada histórica en la vigésima jornada del torneo.

A continuación, las tres escenas que marcaron la fecha del Brasileirao:

- Resultado histórico -

El Vasco da Gama le endosó un 6-0 de visita al Santos, la mayor goleada en la historia del torneo sufrida por el Peixe, en la vigésima fecha del Brasileirao de 2025, que lidera el Flamengo seguido por el Palmeiras y el Cruzeiro.

La goleada sufrida en el estadio Morumbis, en Sao Paulo, donde el Santos ofició de local, fue además la peor en la carrera de Neymar.

Ney jugó el partido entero y tras el final dejó una de las escenas de la jornada, con lágrimas visibles y un fuerte abrazo de consolación con el técnico vascaíno, Fernando Diniz, quien fue fugazmente su seleccionador en la Canarinha.

"Resumiendo todo: fue una mierda. Es una vergüenza hacer este tipo de partido con la camiseta del Santos", dijo Neymar.

La caída supuso la destitución del técnico Cléber Xavier en Santos, quien duró apenas 15 encuentros en su primera aventura como DT en solitario, tras haber sido asistente del exseleccionador Tite durante 24 años.

Durante el partido, también se pudo ver otra de las escenas de la fecha: parte de la afición del Santos se giró de espaldas al campo tras el sexto gol del Vasco da Gama en señal de protesta, hasta el final del encuentro.

- Líder sólido -

Otra hinchada que protestó este domingo fue la del Inter de Porto Alegre, tras la derrota 3-1 en casa contra el líder Flamengo.

Curiosamente, ambos equipos volverán a medirse el miércoles en el mismo escenario en la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores, con ventaja flamenguista de 1-0 en la ida.

Debido a ello, Roger Machado, técnico del Inter, salió con un once reserva, ante un Flamengo que actuó con casi todos sus titulares.

"Son riesgos que se asumen para tener más oportunidades en la competición que, en estos momentos, le dimos prioridad máxima", dijo Machado para justificar su decisión.

Dos goles iniciales de Pedro encarrilaron el partido para el Flamengo, que sentenció en la segunda mitad con el ecuatoriano Gonzalo Plata. El colombiano Rafael Borré marcó el gol del honor local.

Con la victoria, el Flamengo llega a los 43 puntos, 4 más que el Palmeiras, que tiene un partido menos, y seis más que el Cruzeiro. El Inter sigue en la zona media, a cinco puntos de la Libertadores y cinco por encima del descenso.

- 'Abuelos' de récord -

La jornada dejó otros dos récords, establecidos por los dos jugadores más veteranos del campeonato, el guardameta del Fluminense, Fábio, y el atacante de Nené, de Juventude, ambos con 44 años.

Fábio igualó al también portero Peter Shilton como el jugador con más partidos profesionales disputados de la historia, con 1390, según los registros de la prensa brasileña.

Este martes, si es alineado contra el América de Cali en Copa Sudamericana, Fábio se convertirá en el futbolista con mayor número de encuentros jugados.

Por su parte, Nené salvó un punto para el Juventude contra el Vitória, al transformar un penalti en tiempo de descuento que supuso el empate a dos. Minutos antes, había dado la asistencia del primer gol de su equipo.

El tanto lo convirtió en el jugador de más edad que marca un gol en el Brasileirao, superando el propio récord que él mismo había logrado el año pasado.

"Es una felicidad increíble", dijo el veterano goleador.