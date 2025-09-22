Flamengo no puede con Vasco (1-1) y la diferencia con sus perseguidores se estrecha

El Palmeiras pasó a depender de sí mismo para situarse en el liderato del fútbol brasileño gracias a que el Flamengo solo pudo empatar en casa (1-1) contra el Vasco da Gama, en la 24ª jornada del Brasileirão.

En un fin de semana de derbis, el de mayor rivalidad en el país entre los clubes de Porto Alegre acabó con la destitución de Roger Machado, DT del Internacional, que cayó 2-3 contra su eterno rival, el Gremio.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 24ª jornada del Brasileirao.

- Sabor a victoria -

El Vasco da Gama no gana al Flamengo en el Brasileirao desde 2015, aunque este domingo logró un empate con sabor a victoria ante el líder.

En un Maracaná a rebozar, el Mengão se adelantó con el primer gol del colombiano Jorge Carrascal vestido de rojinegro, aunque el joven Rayan empató de cabeza a la media hora.

"Estaba esperando mucho por este momento. Le marqué muchos goles al Flamengo en categorías inferiores, y estaba esperando este momento para marcarle al primer equipo", afirmó la joven promesa vascaína, de 19 años, y ya codiciado por los grandes de Europa.

Con muchos suplentes de inicio, pensando en el duelo de la Libertadores del jueves contra Estudiantes de La Plata, el Flamengo dio entrada a todas sus estrellas en la segunda parte, en la que encerró a un Vasco que aguantó estoicamente el asedio a su portería.

"Tenemos una plantilla tan cualificada que siempre habrá alteraciones. Son muchos partidos, poco tiempo de descanso entre partidos. Estamos acostumbrados a jugar con todos durante los entrenamientos, por lo que no se puede culpar al equipo que salió por el empate", dijo el defensa flamenguista Léo Ortíz sobre el once que presentó hoy su equipo.

La felicidad en el Vasco es doble, porque hizo que el Flamengo no pasara a depender de sí mismo en el liderato y sumó un punto más para alejarse del descenso.

Con 51 puntos, el Flamengo tiene un punto más que el Cruzeiro, segundo (con un partido más) y dos unidades más que el Palmeiras, aunque el Verdão tiene un partido menos y si lo gana, se pondrá líder en solitario.

Ya el Vasco llegó a 24 puntos, dos más que el Vitória, primer equipo en zona de descenso.

- Derrota y destitución -

El llamado "Gre-Nal" es el derbi de más rivalidad en Brasil, y quien lo pierde tiene asegurados unos días complicados en Porto Alegre.

Quien lo sufrió este domingo en primera persona fue el ahora extécnico del Internacional Roger Machado, que tras perder el duelo por 2-3, fue destituido inmediatamente por la directiva colorada.

El derbi número 448 de Porto Alegre fue además uno de los más emocionantes que se recuerdan, con 5 goles, polémica y un expulsado en cada lado.

El Internacional tuvo tres penaltis a su favor.

Los dos primeros los transformó el capitán Alan Patrick para adelantar en ambas ocasiones a su equipo, aunque el tercero, en el descuento, rebotó en el palo y propició la vitoria gremista, que marcó con Carlos Vinicius, André y Alysson.

“Vamos a conmemorar la victoria, es incontestable por la manera como fue. Tenía miedo cuando estábamos saliendo que el árbitro nos pitara otro penalti. Pedí para ir al vestuario lo más rápido posible para que no nos pitara otro penalti”, ironizó el técnico gremista, Mano Menezes, tras el partido.

Con la victoria, el Gremio supera al Inter en la tabla y se sitúa 12º con 28 puntos, uno más que su eterno rival, que le precede en la clasificación, a cinco puntos del descenso.

A la tercera, la vencida

Tras empatar sus dos primeros partidos como técnico del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda finalmente conoció la victoria en el banquillo del Peixe.

Lo hizo sin Neymar, nuevamente lesionado, y ante uno de sus grandes rivales, el São Paulo, al que derrotó por 1-0 con un tanto del criticado Guilherme en la segunda parte.

Eso sí, el Santos se aprovechó de un tricolor paulista que alineó a muchos reservas ante el decisivo partido del jueves, cuando recibirá en casa a la LDU de Quito en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, con la obligación de remontar el 2-0 adverso de la ida.

“Estamos en el camino correcto, hay una línea creciente, son dos partidos que venimos evolucionando y hoy merecimos ganar, jugamos muy bien y merecimos la victoria. Todos estamos de enhorabuena, lo importante es el fin y acabaremos bien”, dijo el goleador de la noche, Guilherme.

Con la victoria, el Santos subió a la plaza 14 y tiene ya un colchón de cuatro puntos respecto del descenso.

prb/ag