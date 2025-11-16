Flamengo, nuevo líder del Brasileirao tras golear al Sport y derrota de Palmeiras con Santos

El Flamengo se situó líder en solitario del Brasileirao 2025 a cinco jornadas del final el sábado tras arrollar 5-1 al colista Sport Recife y aprovechar la caída 1-0 del Palmeiras ante el Santos, en partidos que estaban pendientes de fechas pasadas.

Pese a las doce bajas que tenía entre convocados con sus selecciones y lesionados, el Flamengo no tuvo piedad del Sport, que con la derrota se convirtió en el primer equipo descendido a segunda división.

Los pernambucanos dieron un susto al Fla cuando abrieron el marcador en el minuto 15 con un gol de Pablo, aunque posteriormente se quedaron con 10 por expulsión del lateral Matheus Alexandre por doble amarilla.

Luiz Araújo, con un bonito disparo desde fuera del área, empató poco después y justo antes del descanso, el Sport se quedó con 9, esta vez por doble amarilla a Ramon.

Con dos jugadores más, el Flamengo se paseó en la segunda mitad, en la que sentenció el encuentro con tantos de Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas y Costa Telles, quien a sus 18 años convirtió en gol la primera pelota que tocó en su debut en el primer equipo del Flamengo, 47 segundos después de ingresar al césped.

Por su parte, el veterano Bruno Henrique celebró efusivamente su gol tras haber sido absuelto esta semana por la Justicia Deportiva por haber forzado una tarjeta amarilla en un partido en 2023 para favorecer a apostadores.

"Lo que quiero hacer ahora es sólo jugar a fútbol y olvidar lo que quedó atrás. No tengo palabras para la afición, gratitud eterna, todo el cariño desde el 23 de enero de 2019, cuando llegué aquí, el cariño ya estaba presente. Mi gratitud para siempre para todos los flamenguistas, y que podamos continuar construyendo esta linda historia", declaró Bruno Henrique tras el partido.

Con la victoria, en partido pendiente de la duodécima jornada, el Flamengo se distancia a tres puntos del Palmeiras en el liderato y condena a segunda división al Sport.

Santos sale del descenso

En la Vila Belmiro, el Santos salió del descenso y le quitó el liderato al Palmeiras con una victoria 1-0 gracias a un gol en el descuento del argentino Benjamín Rollheiser, en partido aplazado de la decimotercera fecha.

Con Neymar disputando los 90 minutos, el Santos fue mejor ante un Palmeiras que acusó y mucho las once bajas que tuvo entre sus internacionales y lesiones.

"Tenemos que aprender de este partido, sabemos de nuestro potencial, de nuestro empeño, para llegar al frente tenemos que luchar, y esto es lo que haremos, mantener los pies en el suelo, tenemos que trabajar, hay mucho campeonato por jugarse", declaró el portero del Palmeiras, Carlos Miguel.

La victoria le da un respiro al Santos, que deja la zona de descenso, con un punto más que el Vitória, que pasa a estar en la zona roja de la tabla a falta de cinco jornadas.

