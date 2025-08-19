Flamengo, por el remate ante Inter en los octavos de final de la Libertadores

El Flamengo quiere certificar el miércoles su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Inter de Porto Alegre, un adversario que espera hacer valer el viejo refrán: "a la tercera, va la vencida".

Será el tercer enfrentamiento consecutivo entre Flamengo e Inter, los dos anteriores con victorias del Mengão.

El equipo de Filipe Luís se llevó un triunfo 1-0 el miércoles pasado en el Maracaná, en la ida del cruce copero de octavos de final, aunque echó en falta a su gran referencia ofensiva, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, suspendido por acumulación de tarjetas.

El domingo, el Fla repitió la dosis al imponerse 3-1 como visitante en el estadio Beira-Rio, esta vez en el Brasileirao, con doblete de Pedro y par de asistencias del 10 uruguayo.

Ahora llega el duelo decisivo en Porto Alegre por el pase a cuartos de la Libertadores con De Arrascaeta disponible, a las 21:30 locales (00:30 GMT del jueves).

- "Otra historia" -

Filipe Luís celebró la victoria dominical, con la que el Flamengo se afianza como líder de la liga brasileña, pero pide a sus futbolistas mantener los pies sobre la tierra.

"Nos da confianza para el partido del miércoles, pero ese juego es otra historia", comentó en conferencia de prensa el entrenador rubro-negro.

"Vamos a tener que hacer un partido perfecto", agregó.

El DT aplaudió la primera titularidad del recién llegado mediocampista español Saúl Ñíguez, con quien compartió filas en su etapa como futbolista en el Atlético de Madrid.

"Saúl hizo un gran partido (...). Cuando llegó al Flamengo no estaba entrenando, estaba de vacaciones", resaltó el técnico brasileño. "Juega en una posición muy importante para mí. Es el corazón del equipo y eso exige mucho. No es fácil llegar y jugar, pero sentí que estaba preparado. Elevó bastante el nivel del equipo".

Hay otras buenas noticias en las filas de los cariocas: el uruguayo Nicolás de La Cruz jugó el domingo sus primeros minutos desde mayo, después de la polémica por un mensaje filtrado a la prensa del entonces jefe médico del club, Jose Luiz Runco, que consideraba "crónica" e "irrecuperable" su lesión en la rodilla derecha.

Runco fue destituido tras el escándalo.

Una duda, en tanto, está en el lateral derecho: las molestias de Emerson Royal en el tobillo izquierdo podrían hacer que Filipe Luís se decante por otro internacional charrúa, Guillermo Varela, para ocupar esta demarcación.

- Pegada -

Roger Machado, entrenador del Inter, enfrenta duras críticas por una campaña liguera gris (duodécimo en la clasificación) y las dos últimas derrotas. Mensajes de aficionados en redes sociales piden que sea destituido.

El técnico, sin embargo, cree que el equipo es capaz de pasar el mal trago: "Pienso que el hincha cree en el trabajo (...). Lo que nos falta y lo que necesitamos recuperar es lo que tuvimos contra el Red Bull Bragantino".

Pegada.

Ese es el ingrediente que busca en su fórmula Machado y que le funcionó a principios de mes en la victoria 3-1 a domicilio contra el Bragantino, con doblete del atacante de 19 años Ricardo Mathias.

Alineaciones probables:

Internacional: Sergio Rochet - Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei - Alan Rodríguez, Thiago Maia - Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley - Ricardo Mathias. DT: Roger Machado.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Saúl - Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Árbitro: Esteban Ostojovich (URU).