Flamengo renueva contrato de Filipe Luís hasta diciembre de 2027 (club)

El club brasileño Flamengo anunció este lunes que renovó el contrato de su entrenador, Filipe Luís, "hasta diciembre de 2027", luego de una temporada en la que el rubronegro alcanzó el doblete de Brasileirao y Copa Libertadores.

Faltando pocos días para el vencimiento del vínculo con el DT de 40 años, el club de Rio de Janeiro "llegó a un acuerdo para la renovación del contrato del técnico Filipe Luís hasta diciembre de 2027", según un comunicado oficial.

Una disputa salarial con la dirigencia del Fla había demorado la extensión del contrato del técnico brasileño, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea.

Al final, el Mengão y Filipe Luís lograron "construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que atendiera a las aspiraciones del técnico, pero también a las políticas de gobernanza del club establecidas por" Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, detalló el club, sin dar detalles sobre el nuevo salario del entrenador.

Hincha y exjugador del Fla, Filipe Luís debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Libertadores.