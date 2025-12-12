Flamengo se cruza con el Zico egipcio en busca de una nueva final

En busca de la final de la Copa Intercontinental, donde desafiaría al PSG, Flamengo se citará el sábado en Catar con Mostafa Zico, lateral del Pyramids egipcio, bautizado así en honor al mayor ídolo del equipo carioca.

Recuerdan los historiadores que la llegada del televisor a las viviendas brasileñas en las décadas de los 70 y 80 coincidió con el Flamengo de Zico y de otros jugadores de talla, como Júnior, Adílio, Leandro o Nunes.

Este elenco tuvo su ápice en 1981, cuando alzó la primera Libertadores para el Fla y la única Copa Intercontinental de los rojinegros ante el Liverpool.

Ese éxito permitió que el Flamengo sumara millones de seguidores, no solo en Brasil, donde es el equipo más popular, sino también en el mundo.

La calidad de Zico, integrante de la famosa selección brasileña de 1982, dirigida por Telê Santana, traspasó fronteras y llegó a Egipto.

- En Alexandría, un papá...

En la mediterránea Alexandría, un egipcio devoto de Zico inculcó la pasión por el fútbol y por el astro brasileño a sus dos hijos, Mohamed y Mostafa, que pasaron a ser conocidos como "Mohamed Zico" y "Mostafa Zico".

El primero es jugador del Haras El Hodood de Alexandría, mientras que su hermano menor, surgido en el mismo club, es actualmente una de las estrellas del Pyramids, equipo que juega en el Nuevo Cairo y próximo rival el sábado del Flamengo en Al Rayan.

Ambos equipos, ganadores de la Copa Africana de Clubes y de la Libertadores, respectivamente, aspiran a medirse al PSG, rey de Europa, en la final del día 17.

"Zico es mi modelo de jugador a seguir. Vi sus videos, es mi favorito. Mi padre hablaba mucho de él", explicó el egipcio, de 28 años, en declaraciones al portal brasileño GE.

A diferencia de Zico, que actuaba como mediapunta y cuyo talento era comparado con el de Pelé, Mostafa suele actuar de extremo izquierdo, donde aprovecha su habilidad en el uno contra uno y sus buenos centros y disparos lejanos.

Esta temporada, suma 7 goles en 19 partidos, uno de ellos en la victoria en primera fase de la Copa Intercontinental contra el Auckland City.

Jugar contra el Flamengo, que se impuso 2-1 al Cruz Azul de México en el Derbi de las Américas el miércoles, será uno de los duelos más importantes de su carrera.

"Es un gran partido. Intentaremos ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros" comentó el jugador.

Confía también en cambiar la camisa con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, actual figura flamenguista y que juega con el 10 que lució Zico en el club rojinegro.

- "No se cansan nunca" -

El Pyramids, fundado en 2008, encara este duelo como el más importante de su historia.

"Quizás no sea la mayor competición del mundo, pero sí es quizás el mayor partido de la historia del Pyramids. Estamos hablando del Flamengo y del PSG (en la hipotética final)", dijo el técnico del club egipcio, el croata Krunoslav Jurcic.

Por su parte, el flamante campeón de Brasil está pendiente del posible regreso del delantero Pedro, tras una fractura en el antebrazo derecho que lo tiene fuera de las canchas desde noviembre.

Su entrenador, Filipe Luís, comandante de una de las nóminas más costosas de América, advirtió contra un exceso de confianza.

"Pyramids es un equipo muy bien organizado. Defienden muy fuerte, es muy difícil entrar entre líneas. Pueden correr durante mucho tiempo, no se cansan nunca", destacó el DT brasileño.

Posibles alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortíz, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta - Jorge Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Pyramids: El Shenawy - Chibi, Galal, Samy, Mohamed Hamdi - Lasheen, Touré, Zalaka, Zico - Ewerton, Mayele. DT: Krunoslav Jurcic.