Flamengo solo emapta 1-1 ante el Inter y suma su cuarto partido seguido sin ganar

Ante el visible malestar de su torcida, el Flamengo, campeón de la Libertadores y del Brasileirão, sumó este miércoles su cuarto partido seguido sin victorias, al empatar 1-1 con el Inter de Porto Alegre por la segunda jornada de la liga brasileña de 2026.

Muy presionado tras tres derrotas seguidas, el Fla tuvo en el estadio Maracaná muchos problemas para encontrar espacios entre la sólida defensa de un Inter muy cerrado y que buscó hacer daño a la contra.

Por esa vía la visita abrió la cuenta en el descuento de la primera parte: un letal contragolpe terminó con una asistencia del colombiano Johan Carbonero a su compatriota Rafael Borré, que definió a la perfección para poner el 1-0 para el Inter.

En la segunda parte, el Flamengo, con su flamante fichaje Lucas Paquetá -la adquisición más costoa de un equipo sudamericano en la historia- de titular por primera vez, logró empatar con un penalti anotado por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el minuto 69.

El Inter aguantó las embestidas locales en el tramo final del partido, ante el desespero de una afición que increpó y silbó a sus jugadores por el mal momento del equipo.

"Sabemos que tenemos que mejorar. Era importante ganar hoy. Sé como es la pasión del aficionado. Tenemos que bajar la cabeza, trabajar mucho y mostrarlo en el campo. No hay otra forma para que la afición crea en nosotros", explicó De Arrascaeta tras el encuentro.

Con el empate, el Fla sumó su primer punto en el Brasileirão y puso fin, al menos, a una racha de tres derrotas consecutivas.

El equipo de moda en Sudamérica, que asombra a la hora de contratar figuras a nivel de los equipos europeos, había perdido contra el Fluminense en el Campeonato Carioca, en su debut en la liga brasileña ante Sao Paulo y el domingo por 2-0 contra el Corinthians en Brasilia por la Supercopa de Brasil.

prb/ma