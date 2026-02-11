Flamengo sufre pero logra su primer triunfo en el Brasileirão 2026

El Flamengo logró este martes su primera victoria en el Brasileirão 2026, al vencer a domicilio 2-1 al Vitória de Salvador en el partido que abrió la tercera jornada del torneo

El chileno Erick Pulgar, con un disparo desde fuera del área en el minuto 15, y Everton Cebolinha, con un gol en el descuento de la primera parte, marcaron los tantos del Fla ante un Vitória que recortó en la segunda mitad con Matheuzinho (52')

El conjunto baiano tuvo un penal para empatar el partido, pero el portero del Fla, el argentino Agustín Rossi, le atajó el remate a Renato Kayzer

Pese a no jugar un buen partido, el Flamengo logró su primer triunfo en la liga. El vigente campeón del Brasileirao y de la Libertadores había perdido 2-1 en el debut contra el Sao Paulo y luego empató 1-1 con el Inter de Porto Alegre

"En los primeros minutos nos dejaron jugar un poquito, pero ya cuando tuvieron la oportunidad de crear peligro se nos dieron más encima y se pegaron más hombre a hombre y nos complicó un poquito. Tenemos que saber jugar así también, no siempre vamos a jugar lindo, hay partido que van a ser sufridos, pero toca aguantar", declaró Pulgar tras el partido

"Es una victoria muy importante para seguir nuestro camino y ya el domingo tenemos otro partido", agregó el chileno, en alusión al duelo que el Fla disputará contra el Botafogo por el Campeonato Carioca

Con la victoria, el Flamengo sube a la octava plaza con 4 puntos, uno más que el Vitória, que está decimotercero

"Salgo de aquí con una sensación parecida a la del año pasado, una victoria difícil. No fue un buen partido nuestro, fue muy difícil. El campo estaba en pésimas condiciones, lo que dificultó nuestra salida de balón", explicó el técnico del Flamengo, Filipe Luis

El resto de la fecha se disputará entre el miércoles y el jueves, destacando la visita del líder Red Bull Bragantino al Corinthians y la del Palmeiras, segundo, al Inter en Porto Alegre

