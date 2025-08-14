LA NACION

Flamengo vence 1-0 a Inter en ida de octavos de la Libertadores

Un viejo ídolo, Bruno Henrique, marcó este miércoles el gol del triunfo 1-0 de Flamengo ante...

Archivo

Un viejo ídolo, Bruno Henrique, marcó este miércoles el gol del triunfo 1-0 de Flamengo ante Internacional de Porto Alegre en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el estreno en el torneo de refuerzos rubro-negros como Jorginho, Emerson Royal o Samuel Lino.

El atacante, de 34 años y protagonista en los títulos coperos rojinegros en 2019 y 2022, anotó de cabeza en el minuto 28 en un tiro de esquina servido por Luiz Araújo en el estadio Maracaná, frente a más de 68.000 espectadores, uno de ellos el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

La vuelta será el miércoles de la próxima semana en el estadio mundialista Beira-Rio.

El triunfador se enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño. El club argentino tomó ventaja al vencer más temprano 1-0 en su visita a La Nueva Olla de Asunción.

