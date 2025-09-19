Flamengo vence 2-1 a Estudiantes y toma ventaja en busca de semis en la Libertadores

Flamengo, gracias a un relampagueante comienzo, venció este jueves 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná, en la ida de su cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025.

El delantero Pedro, a los 15 segundos, y el lateral uruguayo Guillermo Varela, en el minuto 9, marcaron los goles del equipo de Rio de Janeiro.

El Mengão fue dominante, pero dejó vivo a su rival, que tuvo como figura al portero Fernando Muslera y que descontó en el 90+1 con diana del atacante Guido Carrillo. Los cariocas acabaron jugando con diez hombres por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación en el 82.

El próximo jueves será la vuelta de esta serie en La Plata y el ganador enfrentará en semifinales al triunfador de la eliminatoria argentina entre Racing y Vélez Sarsfield, en la que la Academia tomó ventaja el martes con una victoria 1-0 como visitante.

erc/raa/