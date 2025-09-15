Flamengo vence al Juventude y sigue firme en el liderato del Brasileirão

El Flamengo se mantiene firme en el liderato del Brasileirão tras ganar este domingo por 2-0 en su visita al Juventude, en una fecha en que Palmeiras y Sao Paulo también vencieron sus partidos antes de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 23ª jornada del campeonato brasileño de fútbol.

Sin sentir presión

Presionado por la victoria en la víspera del Palmeiras (2°), el Flamengo volvió a imponer su superioridad al derrotar sin dificultades al Juventude (18°) con un tanto de cabeza del uruguayo Giorgian De Arrascaeta en la primera mitad y otro de Emerson Royal en la segunda.

Con el triunfo, el Fla puso fin a 28 años sin ganar en predios de su rival y por primera vez logró vencer en sus tres visitas en una misma temporada al estado de Rio Grande do Sul, donde anteriormente ya había sepultado a Gremio e Internacional.

El delantero rojinegro Bruno Henrique no jugó por lesión, aunque está habilitado para entrar al campo luego de que la justicia deportiva suspendiera la sanción de doce partidos que recibió por forzar una tarjeta amarilla para favorecer apostadores en 2023.

"Nunca es un partido fácil para nosotros aquí (...) Esto muestra la fuerza de esta plantilla y la seriedad que tenemos en la competición. Lo importante era vencer para seguir en el liderato. Encaramos el juego como una final", destacó De Arrascaeta.

El club más popular de Brasil tiene cuatro puntos más que el Palmeiras, que tiene un partido pendiente, y seis más que el Cruzeiro, tercero.

Siguen sin ganar

Los técnicos argentinos Jorge Sampaoli y Juan Pablo Vojvoda fueron contratados recientemente para sacar al Atlético Mineiro y el Santos, respectivamente, del mal momento que atraviesan.

Este domingo, ambos se midieron con empate 1-1 en Belo Horizonte, resultado que hace que tanto Sampaoli como Vojvoda sigan sin conocer la victoria en los dos partidos que han estado al mando de sus nuevos equipos.

Igor Gomes y Tiquinho Soares, de penalti, marcaron en un duelo en el que Neymar protagonizó el susto de la jornada al torcerse el tobillo antes del primer minuto de juego, aunque pudo continuar jugando.

"Comprobado...(césped) sintético es una mierda!", escribió el astro brasileño en su perfil de Instagram tras el duelo, reiterando una vez más sus críticas a la grama artificial de algunos estadios brasileños.

El Atlético Mineiro, donde Sampaoli acumula una derrota en la Copa de Brasil y un empate en el Brasileirão, es decimotercero con 25 unidades, apenas tres por encima del descenso, y encadena cinco jornadas ligueras sin ganar.

Vojvoda, en cambio, sumó su segunda igualdad seguida con el Peixe, que tiene apenas un entero más que el Vitória, primer equipo en zona de descenso.

Llegan fuertes

Además del Flamengo, que el jueves recibe al Estudiantes de La Plata, Palmeiras y Sao Paulo también ganaron sus partidos antes del arranque de los cuartos de la Libertadores.

El Palmeiras arrolló el sábado 4-1 al Internacional, con el primer hat-trick con el Verdão de Vitor Roque y el debut de Andreas Pereira. El equipo que dirige el portugués Abel Ferreira se mide el miércoles al River Plate en Buenos Aires, en el duelo estrella de la Copa.

Por su parte, el Sao Paulo de Hernán Crespo también llega cargado de moral para visitar el jueves a Liga de Quito: venció 1-0 al Botafogo con un gol del argentino Juan Dinenno, el primero que marca con la camisa del tricolor paulista.

Con el triunfo, el Sao Paulo llegó a 35 puntos, los mismos del Fogão, y es séptimo.

