Flamengo y Palmeiras buscan cuarto título en la Libertadores mientras Brasil extiende su hegemonía

Por Angélica Medina

28 nov (Reuters) - Un equipo brasileño levantará por séptimo año consecutivo la Copa Libertadores cuando Flamengo y Palmeiras se enfrenten el sábado en el Estadio Monumental de Lima.

Se trata de un duelo entre los dos mejores equipos del Brasileirão, ya que Flamengo aventaja en cinco puntos a Palmeiras a falta de dos jornadas para el final del torneo, lo que añade emoción al choque del sábado. Además, ambos equipos buscan hacer historia.

Argentina es el país con más títulos: Independiente y Boca Juniors tienen siete y seis títulos, respectivamente, mientras que River Plate y Estudiantes han ganado cuatro cada uno. En tanto, Peñarol de Uruguay tiene cinco.

El sábado también estará en juego saber qué equipo brasileño se convertirá en el primero en ganar cuatro veces la Libertadores. Además de Palmeiras y Flamengo, Sao Paulo, Santos y Gremio tienen tres coronas cada uno.

Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en Montevideo en 2021. En tanto, Flamengo buscará redimirse y el escenario podría traerle suerte, ya que allí derrotó a River Plate para quedarse con el trofeo en 2019.

Justamente River fue el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores, en 2018 cuando superó a Boca Juniors en Madrid. Luego los campeones fueron Flamengo y Palmeiras dos veces cada uno, además de Fluminense y Botafogo.

AVANCE SÓLIDO

Palmeiras llega a Lima con la confianza de ser un equipo dominante en la competencia. Bajo la dirección de Abel Ferreira, ha alcanzado tres de las seis últimas finales de la Libertadores.

"En los últimos cinco años fuimos dos veces campeones y dos veces subcampeones del Campeonato Brasileño. Hay una ambición y un deseo interior de ganar esta competición", dijo Ferreira el jueves al medio brasileño Globo GE.

Su paso en el torneo ha sido contundente, ya que logró un registro perfecto en el Grupo G, con seis victorias en seis partidos.

Tras deshacerse con facilidad de Universitario y River, remontó un 3-0 adverso en la ida ante la Liga de Quito y se impuso por un contundente 4-0 como local.

Su capitán, el paraguayo Gustavo Gómez, ancla la defensa, mientras que el brasileño Vitor Roque y el argentino Juan López, autor de siete goles en la competición, lideran el ataque.

Mientras, Flamengo, dirigido por el debutante Filipe Luis, fue menos dominante al principio, pero se hizo más fuerte con el avance de la competencia.

Tras quedar segundo del Grupo C, se impuso a Internacional 3-0 a doble partido, superó a Estudiantes en la tanda de penales gracias a las atajadas del meta Agustín Rossi y confirmó su presencia en la final al deshacerse de Racing 1-0 en el global de la eliminatoria.

"Cuanto más estresante se pone todo, más difícil es mi trabajo, y más me gusta", dijo Filipe Luis a la prensa el martes. "Lo difícil será cuando deje de vivir estos momentos. Es un privilegio".

Flamengo se apoyará en su solidez defensiva y experiencia en busca de otra corona.

Su mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta ha alcanzado su cuarta final con el club desde que fichó en 2019. Junto a él destacan jugadores como los delanteros brasileños Jorginho y Everton. El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, otra de las figuras del equipo, se perderá la final debido a su expulsión en la serie ante Racing.

(Reporte de Angélica Medina en Ciudad de México, editado por Javier Leira)