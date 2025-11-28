Flamengo y Palmeiras cumplieron primeras sesiones de entrenamiento en Lima

Flamengo y Palmeiras cumplieron este jueves sus primeras sesiones de entrenamiento en Lima, donde el próximo sábado jugarán la final de la Copa Libertadores 2025.

Los finalistas del principal torneo de clubes del fútbol sudamericano trabajaron a puerta cerrada en la tarde, mientras sus aficionados llenaban las calles de la capital de Perú.

Centenares de torcedores del Fla se concentraron en el turístico distrito de Miraflores con banderas y camisetas del equipo.

Aficionados de ambos clubes recibieron a los planteles en sus hoteles de concentración.

El Palmeiras desarrolló su sesión de práctica en el Estadio Alejandro Villanueva, casa del club Alianza Lima.

"Es un sueño poder estar aquí, disfrutando de este momento especial", comentó el mediocampista Allan en declaraciones divulgadas por el club paulista.

"Es el partido más importante del año y requiere concentración y esfuerzo extra", agregó el jugador de 21 años.

El Flamengo, en tanto, trabajó en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), sede de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Allí, los jugadores fueron recibidos con camisetas de la selección de Perú con sus nombres sobre los dorsales, según un video del equipo de Rio de Janeiro en redes sociales.

