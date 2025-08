Flamengo y Palmeiras empatan, Cruzeiro gana y el Brasileirao gana en emoción

El liderato del Brasileirao de 2025 sigue al rojo vivo tras los empates del líder Flamengo y del tercero en las posiciones, el Palmeiras, y de la victoria del Cruzeiro, segundo, en la decimoctava jornada.

A continuación, las tres escenas que marcaron la fecha del torneo:

- Empatan a domicilio -

Los dos grandes favoritos al título, Flamengo y Palmeiras, empataron como visitantes, con la cabeza en sus partidos de vuelta de octavos de final de la Copa de Brasil, en la ambos deben remontar resultados adversos.

El líder Flamengo cedió dos puntos al igualar 1-1 de visita con el Ceará y vio como el Cruzeiro le alcanzaba en la punta.

Con varias novedades en el once inicial, pensando en el partido contra el Atlético Mineiro del miércoles, en la que debe remontar un 1-0 en contra, el Flamengo se adelantó con un gol del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, aunque Pedro Raúl, de cabeza, empató en la segunda mitad para los cearenses.

"Claro que es un sentimiento de decepción. No tenemos otro camino que no sea trabajar y continuar evolucionando", lamentó el técnico del Fla, Filipe Luis.

Con más cambios en su oncena salió el Palmeiras en su visita al Vitória, en Salvador, que empató 2-2, pensando en el derbi copero que tiene el jueves contra el Corinthians.

El Verdao además tuvo que remontar un 2-0 en contra que Renato Kayzer y Erick pusieron para los baianos. El uruguayo Joaquín Píquerez, de penalti, y un cabezazo del argentino 'Flaco' López salvaron un punto para un Palmeiras que en los minutos finales estuvo a punto de marcar el tercero.

"Perdiendo 2-0 y empatando, la sensación que queda es que luchamos, pero tuvimos ocasiones para ponernos por delante, por lo tanto perdimos dos puntos aquí", lamentó el entrenador portugués Abel Ferreira.

El Palmeiras quedó a cuatro puntos del Flamengo y del Cruzeiro, aunque tiene dos partidos menos que los cruzeirenses y uno menos que los cariocas.

- Vuelve a ganar -

El Cruzeiro se reencontró con la victoria tras dos jornadas sin ganar al vencer 2-0 de visita al Botafogo, vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores.

Un tempranero gol de Christian y otro de Matheus Pereira antes del descanso pusieron a los del portugués Leonardo Jardim en la punta con el Flamengo, ante un Botafogo que salió abucheado por su afición, que ve cada vez más lejos repetir el título del año pasado, con el liderato a 11 puntos.

"Fue mi primera derrota. No fue un buen día para nosotros. La lectura del partido es fácil: en la primera parte no hicimos un buen juego, el Cruzeiro estuvo mejor. Después, la reacción que tuvimos no fue suficiente para cambiar el partido", lamentó el técnico italiano del Botafogo, Davide Ancelotti.

- Realidades opuestas -

Red Bull Bragantino y Sao Paulo viven dos situaciones completamente opuestas.

Los de Bragança Paulista, que llegaron a liderar el campeonato en las primeras jornadas, cayeron 2-1 en casa del Atlético Mineiro y encadenaron su cuarta derrota seguida, quedando a diez puntos del liderato y con apenas uno más que el Sao Paulo.

Desde la llegada del argentino Hernán Crespo al banquillo, el tricolor paulista se ha recuperado y suma cuatro victorias seguidas, al imponerse este domingo a domicilio 2-1 al Inter de Porto Alegre.

"Creo que (Crespo) cambió mucho nuestra cabeza. Llegó con ideas buenas. Creo que fuimos entendiendo sus entrenamientos, las cosas que nos son transmitidas de la mejor manera, y a cada partido lo vamos demostrando en el campo. Tenemos que seguir por el camino que estamos", afirmó el ecuatoriano Robert Arboleda, autor del primer gol del Sao Paulo este domingo.