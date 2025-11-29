Flamengo y Palmeiras paralizan Lima con la final de la Copa Libertadores

Marcelo, tras un largo viaje, se dará el gusto de asistir este sábado a la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Hincha rubro-negro, es uno de los 50.000 brasileños que visitan la ciudad para ver al nuevo campeón.

Los dos equipos más exitosos de los últimos años en el fútbol sudamericano se enfrentan a partir de las 16H00 locales (21H00 GMT) en el Estadio Monumental de Lima.

El torneo tendrá un campeón del poderoso Brasil por séptima temporada consecutiva y el ganador será el primer club del país de Pelé que alcanza cuatro títulos en la competición continental.

"Fue un viaje de 31 horas... pero ¡valió la pena!", relató, sonriente, Marcelo Carneiro a la AFP tras su viaje desde Goiania, en la región Centro-Oeste de Brasil.

Estaba rodeado de otros hinchas del Flamengo, gritando consignas de apoyo al equipo de Rio de Janeiro, una imagen común en estos días en Lima, que recibirá una fiesta deportiva tras días de tensión que llevaron a las autoridades a declarar una emergencia por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Con sus camisetas y sus cánticos, la afición del Palmeiras también ha marcado presencia en la capital de Perú.

Hubo, sin embargo, un incidente doloroso el viernes, con la muerte de un hincha del Verdão al caer por accidente de un bus turístico.

- Momentos opuestos -

Mientras avanzaban en la Copa Libertadores, el Flamengo y el Palmeiras han estado enzarzados en una lucha sin cuartel por el campeonato de la liga brasileña.

Todo parece favorecer al equipo de Filipe Luís, que con dos partidos por delante tiene una ventaja de cinco puntos sobre el cuadro del portugués Abel Ferreira.

Ambos técnicos mostraron el viernes confianza en las opciones de los suyos, en ruedas de prensa en el Monumental, escenario con capacidad para 80.000 espectadores.

"Todo lo que estoy viviendo con el Flamengo es un orgullo", manifestó Filipe Luís, quien tendrá su primera final como entrenador después de haber ganado dos veces la Copa Libertadores como jugador del club en 2019 y 2022. "Nunca perdí la ambición".

Ferreira, por su parte, advirtió de la capacidad del Palmeiras de superar situaciones adversas "cuando nadie cree".

El timonel de los paulistas, que conquistó la Libertadores en 2020 y 2021, puede convertirse en el tercer entrenador con tres títulos. Los argentinos Carlos Bianchi, con cuatro, y Osvaldo Zubeldía, con tres, son los únicos integrantes de la cofradía.

"Más que en si soy el primero, el segundo o el tercero, tengo la conciencia tranquila si hice todo para preparar a mis jugadores", expresó Ferreira. "No es Abel, es Palmeiras".

- Un lujo -

El exfutbolista brasileño Felipe Melo dijo esperar que Flamengo y Palmeiras protagonicen "una de las mejores finales" en la Libertadores.

"Son dos grandes equipos con planteles repletos de estrellas, entonces mi expectativa es que sea una de las mejores finales de todos los tiempos", expresó Melo, quien en su carrera llegó a vestir las camisetas de ambos clubes, después de participar en un juego de viejas figuras organizado el jueves en la antesala de la final.

El Partido de Leyendas de la Conmebol enfrentó en el Estadio Nacional de Lima a exfiguras internacionales sudamericanas como el argentino Oscar Ruggeri, los paraguayos Paulo da Silva y Roberto Acuña y el propio Melo con exjugadores de la selección de Perú.

El presidente peruano, José Jerí, se uniformó y jugó.

"¿Favorito? No", dijo Melo, de 42 años, quien llegó a vestir en su carrera las camisetas de los dos finalistas. "Final única. Todo puede pasar".

