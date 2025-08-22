Flamengo y Palmeiras retoman el Brasileirão tras avanzar en la Libertadores

Tras clasificar esta semana a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Flamengo y Palmeiras retoman la carrera por el liderato del fútbol brasileño al enfrentar en casa a rivales en zona de descenso, Vitória y Sport Recife.

El Fla, líder con 43 puntos, recibe el lunes en la vigésimoprimera jornada al Vitória (17º), un rival que todavía no conoce la victoria como visitante.

El Verdão, escolta con 39 unidades y un partido menos, hace lo propio ese mismo día con el colista Sport.

- Contraste -

Después de eliminar el miércoles al Internacional de Porto Alegre en la Libertadores, el equipo entrenado por Filipe Luís fue comparado por la prensa con el arrollador Flamengo del portugués Jorge Jesús que en 2019 ganó el Brasileirão y el torneo continental.

Filipe Luís, entonces futbolista, integraba aquel plantel.

"No puedo nunca jamás colocarme a la altura del entrenador que estaba en ese momento, Jorge Jesus", expresó el exlateral.

"Si no es el mejor de la historia del Flamengo, es uno de los mejores", agregó.

El ambiente es distinto en un criticado Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira.

Si bien bastó para dejar en el camino a Universitario de Perú en la Libertadores, el equipo tuvo una floja presentación al empatar 0-0 en Sao Paulo, avanzando gracias a su goleada 4-0 en Lima.

El partido contra Sport podría suponer el debut del nuevo portero palmeirense, Carlos Miguel, recién llegado desde el Nottingham Forest por 5,5 millones de euros.

"Las personas a veces creen que si llega alguien para competir es un problema y en realidad es bueno para el Palmeiras", dijo Weverton, guardameta titular e ídolo del club.

- Salir del bache -

Dos equipos en un bache, Cruzeiro e Inter, chocan el sábado en el Mineirão de Belo Horizonte.

Los cruzeirenses, terceros con 38 puntos, parecen perder gas tras haber disfrutado del liderato temporalmente y suman solo una victoria en las últimas cinco jornadas.

El Inter (12°) viene de perder tres partidos seguidos con el Flamengo.

"La responsabilidad es de todos (...). Tenemos que superar este momento", afirmó el capitán colorado, Alan Patrick.

- Neymar, bajo interinato -

Sin Neymar, sancionado, el Santos (15°) tiene el domingo una dura visita al Bahia, cuarto en la tabla, con 33 puntos.

El Peixe nombró este viernes al argentino Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador, después del despido de Cléber Xavier por la dolorosa derrota 6-0 del fin de semana pasado ante el Vasco da Gama.

Dirigirá como interino Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite.

Vasco (16°) y Corinthians (14°), entrenados por los extécnicos de la Canarinha Fernando Diniz y Dorival Júnior, protagonizan el domingo otro duelo de grandes en crisis.

El Timão, con una plaga de lesiones que incluye al neerlandés Memphis Depay y a Yuri Alberto, ha ganado apenas uno de sus últimos 11 encuentros de liga.

Partidos de la 21ª jornada:

-Sábado:

Bragantino-Fluminense

Cruzeiro-Internacional

Gremio-Ceará

-Domingo:

Vasco-Corinthians

Bahia-Santos

Fortaleza-Mirassol

Juventude-Botafogo

Sao Paulo-Atlético Mineiro

- Lunes:

Palmeiras-Sport Recife

Flamengo-Vitória

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9

3. Cruzeiro 38 20 11 5 4 32 14 18

4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. Mirassol 29 18 7 8 3 29 19 10

7. Sao Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2

8. Fluminense 27 18 8 3 7 23 24 -1

9. Bragantino 27 20 8 3 9 22 26 -4

10. Ceará 25 19 7 4 8 19 19 0

11. Atlético Mineiro 24 18 6 6 6 20 21 -1

12. Internacional 24 19 6 6 7 22 26 -4

13. Gremio 23 19 6 5 8 19 25 -6

14. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6

15. Santos 21 19 6 3 10 20 29 -9

16. Vasco da Gama 19 19 5 4 10 25 26 -1

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 19 5 3 11 17 38 -21

19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12

20. Sport Recife 10 18 1 7 10 12 27 -15