Flamengo y Palmeiras tropiezan en el Brasileirão antes de la final de la Libertadores

Flamengo y Palmeiras pincharon este martes antes de medirse el sábado en la final de la Copa Libertadores. Los cariocas empataron a 1 en su visita al Atlético Mineiro y el Verdão perdió 3-2 contra el Gremio de Porto Alegre, en los dos partidos que abrieron la 36ª jornada del Brasileirão.

El Flamengo podía ser campeón si ganaba a domicilio al Atlético Mineiro y si Palmeiras perdía, pero apenas pudo arrancar un punto de la Arena MRV.

El veterano Bernard adelantó sobre la media hora al Mineiro, aunque el veterano Bruno Henrique, en el descuento, salvó un punto con un cabezazo que acerca a los flamenguistas al título gracias a la derrota del Verdão.

Pensando en la final continental de Lima, el técnico de Flamengo, Filipe Luís, puso un once inicial con titulares y reservas.

"Fue un partido muy difícil, nuestro equipo luchó hasta el final, no desistimos y conseguimos el empate. Creo que ahora tenemos que descansar y centrarnos en el gran partido del sábado", dijo el autor del empate para el Flamengo, el veterano Bruno Henrique.

"Los jugadores lo intentaron en todo momento, empatamos el partido, pero no fue suficiente, pero vi la entrega de mis jugadores. El objetivo era que estuvieran con la cabeza en el partido (contra el Mineiro) y no en la Libertadores", dijo el entrenador flamenguista.

Con el empate, el Mengão puede ser campeón del Brasileirão el miércoles de la próxima semana si gana en casa al Ceará. Tiene cinco puntos de ventaja respecto al Palmeiras y con apenas una victoria en los dos partidos pendientes, o si el Verdão no logra la victoria en uno de los dos duelos que le restan, se proclamará campeón de liga.

Palmeiras se rinde

En Porto Alegre, el Palmeiras, sin sus titulares, encadenó su quinta jornada sin ganar y perdió por 3-2 contra el Gremio.

El entrenador del Verdão, el portugués Abel Ferreira, quien el sábado ya dijo que el campeonato "había sido entregado" al Flamengo con los tropiezos de su equipo, reservó a sus once titulares pensando en la final de Lima.

El Palmeiras, con una buena primera parte, logró adelantarse con un cabezazo del uruguayo Facundo Torres.

Sin embargo, el belga Amuzu, en la última jugada de la primera parte, puso el empate, y en la segunda, dos penaltis de Aníbal Moreno y Agustín Giay los transformaron Carlos Vinicius y el veterano Willian (con su primer gol como gremista) para darle la vuelta al marcador.

En el descuento, el joven Luiz Benedetti, de cabeza, puso el 3-2 final.

Pese al mal momento que vive el equipo, con cinco jornadas sin ganar, el técnico Abel Ferreira destacó que la actitud en Lima será muy distinta.

"Son campeonatos completamente diferentes (el Brasileirão y la Copa Libertadores), con historias completamente diferentes. Si estamos en la final de la Copa Libertadores, es por mérito", destacó el portugués.

"Queríamos ganar, trabajamos mucho, todos muy concentrados, necesitábamos la victoria para disminuir la desventaja de puntos, pero ahora tenemos que tranquilizarnos porque tenemos el partido más importante del año dentro de unos días", explicó el veterano Felipe Anderson.

Al Palmeiras sólo le queda esperar que el Flamengo pierda los dos partidos que le quedan y ganar sus dos compromisos, que jugará fuera de casa contra el Atlético Mineiro y el Ceará.

El resto de la 36ª jornada se disputará hasta el domingo, destacando el duelo que el Santos, sin Neymar, jugará en casa contra el colista Sport Recife, con el único objetivo de ganar para salir del descenso. Además, Vasco da Gama y el Internacional, dos gigantes, se sacarán chispas porque todavía no tienen asegurada la permanencia en la primera categoría.

prb/ag