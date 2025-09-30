FlatironDragados, de ACS, se adjudica un contrato para modernizar el aeropuerto de Los Ángeles
30 sep (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:
* DIJO EL LUNES QUE FLATIRONDRAGADOS HA SIDO SELECCIONADA POR LOS ANGELES WORLD AIRPORTS (LAWA) PARA EJECUTAR LAS MEJORAS VIALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE PISTAS Y TERMINALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS ÁNGELES (LAX)
* SE HA ADJUDICADO EL CONTRATO EN EMPRESA CONJUNTA CON SKANSKA
* HASTA LA FECHA, LA EMPRESA CONJUNTA SKANSKA–FLATIRONDRAGADOS HA RECIBIDO ADJUDICACIONES POR VALOR DE US$604 MILLONES PARA TRABAJOS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
* EL PROYECTO DE LAX TIENE UN PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL DE 1500 MILLONES DE DÓLARES
