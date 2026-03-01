Flavio Cobolli, primer italiano que conquista Abierto Mexicano de Tenis
CIUDAD DE MÉXICO, 1 mar - Flavio Cobolli, número 20 de la ATP, se convirtió el sábado en el primer italiano en ganar el Abierto Mexicano de Tenis tras vencer al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(4) y 6-4 en la final del torneo categoría 500 que se disputó en el balneario de Acapulco sobre canchas de superficie dura.
El título es el tercero en la carrera de Cobolli tras los de Hamburgo y Bucarest en 2025, también de categoría 500.
"Es un torneo increíble, ahora vamos a celebrar con una fiesta. Espero que pueda seguir disfrutando de este apoyo, es muy especial jugar aquí en Acapulco, nos vemos el próximo año", dijo Cobolli tras recibir su trofeo.
El tenista de 23 años se convirtió en el campeón más joven en México desde que el austriaco Dominic Thiem ganó el torneo con 22 años en 2016.
El primer set del partido se definió en el "tie-break" donde Cobolli se recuperó de un 3-1 en contra para ganarlo 7-4 después de que Tiafoe mandó la pelota a un lado de las líneas laterales.
El segundo set también inició muy parejo hasta que Cobolli le quebró el servicio a Tiafoe para ponerse en ventaja 4-2, pero el estadounidense respondió inmediatamente y le devolvió el rompimiento para empatar el set 4-4. Sin embargo, el italiano volvió a quebrar el servicio y se coronó campeón con un servicio as. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)