Fletcher dice que el puesto de DT del Manchester United no estaba ni en sus "sueños más locos"

El entrenador interino del Manchester United, el escocés Darren Fletcher, dijo este martes que ni en sus "sueños más locos" creía posible dirigir al club, mientras se prepara para su primer partido tras el despido de Rúben Amorim.

El portugués fue destituido el lunes después de 14 meses en Old Trafford, tras una explosiva entrevista posterior al partido que los Diablos Rojos empataron 1-1 ante el Leeds el domingo.

Entrenador del equipo sub-18 y exjugador del United, Fletcher fue puesto al mando para el partido del miércoles contra el Burnley y enfrentó a la prensa por primera vez este martes.

Se espera que el exinternacional escocés permanezca en el cargo hasta que el club nombre a un técnico interino, pues el United planea anunciar al sucesor permanente de Amorim al final de la temporada.

Fletcher, de 41 años, dijo que las últimas 24 horas en Old Trafford habían sido "surrealistas" y consideró "un honor increíble" estar al mando, al menos momentáneamente, del equipo principal de los Diablos Rojos.

"Ni siquiera creo que en mis sueños más locos se me ocurriera que algo así pudiera pasar, incluso pensando en jugar para el club y cosas por el estilo", dijo. "Pero salir a liderar al equipo es un honor increíble y algo de lo que estoy realmente orgulloso".

"No ha sucedido en las circunstancias que esperaba, así que, obviamente, es algo que no me resulta del todo cómodo, pero tengo que pensar que tengo un trabajo que hacer y que debo dirigir al equipo mañana, y considerar el gran honor y orgullo que supone hacerlo", agregó.

Fletcher dijo que las conversaciones con la cúpula del club se habían centrado en el partido del miércoles contra el atribulado Burnley y que volverían a hablar después del encuentro.

A Fletcher, que ocupó cargos dirigenciales en el United entre 2021 y 2024, le preguntaron si quería intentar ganarse el puesto de entrenador de manera permanente.

"Honestamente, no es algo en lo que haya pensado", afirmó. "Estoy centrado en el Burnley. Creo que esa conversación es para después del partido".

El Manchester United marcha en la sexta posición de la Premier League, con 31 puntos en 20 partidos, 17 unidades menos que el líder Arsenal.