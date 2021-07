FlexCat™ de Unifrax produce un mayor rendimiento con menos coquización en el estudio del modelo PDH

Buffalo, n.y.--(business wire)--jul. 27, 2021--

Unifrax, fabricante líder de materiales especiales de alto rendimiento, ha anunciado hoy los resultados iniciales de la primera fase de su campaña de pruebas, realizada en hte GmbH, proveedor líder de tecnología de alto rendimiento en la investigación de la catálisis. Estos resultados respaldan la capacidad del recientemente lanzado FlexCat™ de Unifrax para mejorar significativamente el rendimiento de la producción, aumentar el tiempo de ejecución del proceso y reducir la huella de carbono de la empresa.

FlexCat, un nuevo material de soporte de catalizador basado en fibras personalizables, está diseñado para su uso en la catálisis industrial, mejorando el rendimiento de la producción de hidrógeno y gases especiales, el procesamiento químico, la purificación del aire y otras aplicaciones de fabricación de productos químicos.

Probado por hte GmbH, Unifrax se centró en una reacción modelo de deshidrogenación de propano (PDH) como proceso industrial habitual y comparó FlexCat con un catalizador derivado de la literatura y soportado por pélets. El primer paso de Unifrax en la catálisis industrial es un material de soporte de catalizador que ha demostrado:

Proveer mayor rendimiento y selectividad.

Reducir el tiempo de inactividad de la producción.

Permiten reducir el procesamiento posterior y obtener resultados más limpios mediante la optimización de la planta.

“En esta última ronda de pruebas, nos hemos centrado en áreas específicas en las que nuestros socios industriales se esfuerzan por ver mejoras y obtener valor, desde el aumento del rendimiento, la reducción de las emisiones y la disminución de la huella de carbono", dijo Chad Cannan, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de Unifrax. "Esta nueva generación de tecnología de catálisis aumentará significativamente la producción a través de los activos existentes y evitará costosos gastos de capital y tiempos de inactividad innecesarios. Estos datos demuestran que las empresas pueden obtener un mayor valor a través de sus sistemas de producción actuales y mejorar su huella medioambiental”.

“Esta recopilación de datos, en colaboración con hte GmbH, es un paso en la dirección correcta para la catálisis industrial", dijo John Dandolph, presidente y CEO de Unifrax. "Con FlexCat, estamos trabajando para optimizar el rendimiento de la planta y el impacto en las comunidades locales, centrándonos en una solución única que cambia el juego. Al confirmar que podemos aumentar la producción al tiempo que reducimos las emisiones y los costos generales para nuestros socios de la industria, estamos entusiasmados en avanzar en la implementación de esta nueva tecnología para crear una catálisis mejor y más eficiente nunca antes vista en esta industria”.

Con una trayectoria de más de 75 años desarrollando y suministrando materiales inorgánicos de ingeniería a gran escala a industrias avanzadas de todo el mundo, Unifrax tiene una profunda historia de tecnología y fabricación basada en fibras. Como primer paso en la catálisis industrial para Unifrax, FlexCat ofrece un revolucionario medio catalítico basado en fibras que ofrece más que la tecnología de catálisis basada en alúmina que se utiliza hoy en día.

“Esperamos seguir colaborando con Unifrax en FlexCat", dijo Wolfram Stichert, director general de hte GmbH. "Ya hemos visto resultados prometedores en nuestras pruebas, y no podemos esperar a ver lo que nos espera con esta tecnología emocionante y novedosa”.

FlexCat, que se puede personalizar para socios individuales, procesos y reacciones específicas, se puede fabricar a escala hoy mismo. Para saber más sobre FlexCat, visite www.unifrax.com/flexcat.

Acerca de Unifrax

Unifrax desarrolla y fabrica materiales especiales de alto rendimiento utilizados en aplicaciones avanzadas, como aislación industrial a alta temperatura, vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, filtración y protección contra incendios, entre muchos otros. Los productos de Unifrax se diseñan con el objetivo último de ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la seguridad de las personas, los edificios y los equipos, cumpliendo el compromiso con nuestros clientes de ofrecer soluciones más ecológicas, limpias y seguras para sus desafíos de aplicación. Unifrax cuenta con 37 instalaciones de fabricación en 12 países y emplea a más de 2.700 trabajadores en todo el mundo. Puede obtener más información en www.unifrax.com. Para estar al día, síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook www.unifrax.com. Para actualizaciones, síganos en Twitter, LinkedIn y Facebook.

Acerca de hte GmbH

En hte, la empresa de experimentación de alto rendimiento, hacemos que la I+D en el área de la catálisis sea más rápida y productiva. Permitimos innovaciones rentables y una reducción del tiempo de comercialización de los nuevos productos, permitiendo así a nuestros clientes de las industrias de energía y refinería, química y petroquímica, y del medio ambiente mantenerse por delante de la competencia. Nuestra tecnología y servicios comprenden:

Nuestros clientes se benefician de una amplia experiencia técnica y científica, de una excepcional orientación al cliente, de soluciones completas de principio a fin y de una excelente calidad de datos. Nuestros estrechos vínculos con BASF garantizan una orientación y estabilidad a largo plazo.

