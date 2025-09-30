Flick avisa a Yamal: "Para subir al siguiente escalón hay que trabajar duro"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, avisó este martes a Lamine Yamal de que debe esforzarse aún más porque "no vale" sólo con el talento, después de reconocer que es "un jugador excepcional".

"Esto de 'súper, súper, súper' no me gusta. Es un jugador excepcional, pero tenemos a más jugadores así. Tiene 18 años y para mí debe centrarse también en trabajar mucho", subrayó Flick en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante el París Saint-Germain.

"Con su talento puede llegar a un nivel muy alto, pero para alcanzar el siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que trabajar duro. No vale con el talento", incidió el preparador alemán sobre el internacional español que se quedó segundo en el premio Balón de Oro, tras el delantero francés Ousmane Dembelé.

Yamal regresó de una lesión en la ingle el domingo contra la Real Sociedad en La Liga y asistió en el segundo gol, el de la victoria (2-1), un minuto después de entrar desde el banquillo.

Contra el ofensivo equipo del PSG de Luis Enrique, Flick exigió que Yamal y sus compañeros se concentren cuando los campeones franceses tengan la posesión. "No se trata solo de jugar con el balón, también de defender", precisó Flick.

El entrenador azulgrana alabó también tanto a los jugadores del PSG como a su técnico Luis Enrique.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana (miércoles) tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos y a un entrenador de primera clase. Es un gran reto", afirmó.

Respecto a Marcus Rashford, Flick aseguró que el atacante inglés "tiene mucha confianza" después de los dos tantos que anotó en Newcastle en el estreno del equipo culé en la Liga de Campeones.

"No es fácil venir de la Premier y jugar en LaLiga, todo es diferente. Está haciendo un gran trabajo", aseveró.

