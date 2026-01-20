Flick confirma la marcha de Ter Stegen al Girona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que el arquero alemán Marc-André ter Stegen, relegado a la suplencia desde la llegada de Joan García, se unirá al Girona en las próximas horas para disponer de minutos y poder ir al Mundial 2026.

“Esta mañana, Marc nos dijo que se iba al Girona. Creo que es un arquero fantástico, pero creo que es la decisión correcta para el futuro para el club. Le deseo lo mejor”, declaró el técnico alemán en conferencia de prensa la víspera del partido de Liga de Campeones ante el Slavia de Praga en la capital checa.

“Quizá lo veamos con la selección alemana en el Mundial. Cruzo los dedos por ello y creo que tiene opciones”, valoró Flick sobre el arquero de 33 años.

El club culé abrió la puerta de salida a Ter Stegen, último representante del equipo que conquistó la Champions en 2015 a las órdenes de Luis Enrique. Para Flick era el tercer portero del plantel, por detrás de Joan García y del veterano polaco Wojciech Szczesny, de 35 años.

Según la prensa catalana, el habitual capitán azulgrana tratará de relanzarse en el Girona, donde jugará cedido hasta final de temporada, con el objetivo de ganar el ritmo necesario para ser convocado para el Mundial de Norteamérica.

A la sombra del inmenso Manuel Neuer desde el inicio de su carrera, Ter Stegen tiene la oportunidad de disputar su primer gran torneo como titular de la Mannschaft tras la retirada internacional del arquero del Bayern de Múnich.