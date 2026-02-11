Flick confirma las bajas de Raphinha y Rashford para duelo copero ante el Atlético

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este miércoles que no podrá contar con el brasileño Raphinha y el inglés Marcus Rashford en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid el jueves en el Metropolitano

Raphinha sigue de baja por una distensión en el muslo, mientras que Rashford no se entrenó este miércoles debido a unas molestias en la rodilla tras sufrir un golpe en el triunfo del Barça por 3-0 ante el Real Mallorca el sábado en el Camp Nou en LaLiga

"Marcus no puede jugar, recibió un golpe y le duele, y tenemos que cuidarlo", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque copero

"Creo que no son buenas noticias, pero al final siempre creo en mi equipo", agregó el preparador alemán sobre la ausencia de los dos futbolistas

Flick subrayó que los vigentes campeones de la Copa del Rey deben ir poco a poco con la recuperación de Raphinha

"Es un jugador que siempre lo da todo, siempre juega con una intensidad. Y cuando notas algo, tenemos que cuidarlo y quizá dar un paso atrás", indicó Flick

"Esta es la situación en este momento. Y, por supuesto, no estoy contento con ella porque lo necesitamos", profundizó

Flick podría utilizar a Ferran Torres o Dani Olmo en la banda izquierda para intentar cubrir el hueco en el Metropolitano, que estará lleno hasta la bandera

Los gigantes catalanes también tienen a Pedri González, Gavi y Andreas Christensen de baja por lesión

Por su parte, el defensa uruguayo Ronald Araujo, que paró un mes por problemas de salud mental finales del pasado año, admitió que ha estado sufriendo ansiedad y depresión durante los últimos 18 meses en una entrevista con el diario español Mundo Deportivo

Flick precisó que el central es "muy fuerte", pero que también señaló que depende de los entrenadores cuidar de los jugadores

"Se ha abierto y lo hemos apoyado con todo lo que hemos podido. Abrirse así significa que eres fuerte. En el fútbol es mucho de mentalidad y enfocarse en ganar", aseguró

"Se trata de nosotros, que también somos responsables de los jugadores. Tenemos que cuidarlos", recalcó Flick