Flick dice a los jugadores del barça que eviten discutir con los árbitros

17 feb (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha pedido a sus jugadores que se abstengan de "faltar al respeto" a los árbitros después de que el jugador del Real Madrid Jude Bellingham viera la tarjeta roja directa por discutir con el colegiado en el empate a uno en Osasuna.

Bellingham dijo después del partido del sábado que no había insultado al árbitro y describió la situación como un malentendido. El domingo se disculpó en las redes sociales por "dejar a mis compañeros en una posición tan difícil". Flick, en vísperas del partido en casa del Barcelona contra el Rayo Vallecano del lunes, dijo que había recordado a su plantilla la importancia de evitar enfrentamientos con los árbitros.

"Es una falta de respeto. Para mí es así. Pero yo no tengo que decidir (los castigos)", dijo el domingo en rueda de prensa.

"No me gusta este comportamiento y se lo he dicho hoy a mis jugadores porque es muy importante. No es bueno para el equipo cuando haces esto y te sacan la tarjeta roja. Es una debilidad y eso no nos gusta."

"Hay una persona en el campo que puede discutir con el árbitro: el capitán. Tenemos que aceptarlo."

El Barça, tercer clasificado en LaLiga, puede volver a lo más alto de la tabla con una victoria sobre el Rayo el lunes.

(Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)