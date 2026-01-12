Flick elogia la mentalidad de Raphinha en la victoria del Barça en la Supercopa

YEDA, Arabia Saudí, 12 ene (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió la "mentalidad" de Raphinha, que con dos goles contribuyó a que el Barcelona se proclamara campeón de la Supercopa de España tras una reñida victoria por 3-2 sobre el Real Madrid en la final disputada el domingo en Yeda. "Su mentalidad es increíble. Su dinámica influye en todo el grupo. (...) Ha fallado la primera oportunidad, pero al momento ha marcado la segunda. Eso afecta a todo el grupo", dijo Flick.

El partido disputado en el estadio King Abdullah Sports City estuvo lleno de emoción, con cuatro goles en el tramo final de la primera parte.

Tras un primer tiempo igualado, el Barcelona fue imponiéndose poco a poco antes del descanso, y se vio recompensado en el minuto 36, cuando Raphinha irrumpió en el área y envió un disparo raso al palo largo para adelantar a su equipo.

El Real Madrid devolvió el golpe en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte, cuando Vinícius Jr recogió el balón cerca de la línea de medio campo, se internó por la banda, eludió a dos defensas del Barcelona y clavó la pelota en la red en una impresionante jugada individual.

Dos minutos más tarde, Robert Lewandowski recibió un balón en el área y remató con una delicada vaselina para devolver la ventaja al Barcelona, aunque el caos continuó instantes antes del descanso.

En un saque de esquina del Real Madrid, Raphinha despejó en la línea de gol, pero Gonzalo García se hizo con el rechace y el balón golpeó el larguero y el poste antes de cruzar la línea de gol, igualando el marcador una vez más.

Raphinha volvió a marcar para el Barcelona en el minuto 73, tras colarse en una posición peligrosa en la frontal del área. Se resbaló ligeramente al disparar, y su lanzamiento fue desviado por un defensa del Real Madrid, engañó al guardameta Thibaut Courtois y se coló en la portería.

Cuando el reloj pasaba de los 90 minutos, la temperatura en el campo volvió a subir cuando el Barcelona se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Frenkie de Jong por una falta sobre Kylian Mbappé.

El Real Madrid apretó, pero no pudo hacer valer su superioridad numérica, y estuvo a punto de conseguirlo cuando los disparos a bocajarro de Álvaro Carreras y Franco Mastantuono fueron detenidos por el guardameta Joan García.

Se trata del 16º título de Supercopa para el Barcelona.