Flick insta a cuidar a los árbitros tras denuncia del colegiado de la final de Copa

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, subrayó este viernes que el fútbol necesita a los árbitros e instó a cuidarlos después de que el colegiado de la final de Copa del Rey, De Burgos Bengoechea, rompiera a llorar al recordar situaciones que están sufriendo él y su familia.

"Para mí es un deporte, es un juego, fútbol. Es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo de este ambiente. Las emociones entran en juego, pero cuando acaba, hay que dejarlo todo atrás", señaló Flick en rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid.

"Necesitamos a los árbitros, ya lo dije, tenemos que cuidarlos porque no podemos no respetarlos. Todos los clubes, entrenadores y jugadores", agregó el preparador alemán, antes de recalcar que no ve ningún favorito para la final copera: "Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, no hay favorito que valga".

Sobre la presión de cara al duelo, Flick dijo que le da confianza cuando observa cómo entrenan sus jugadores e insistió en que el equipo debe respetar al rival para restar cualquier atisbo de euforia.

"Tenemos que disfrutar el presente y ellos (Real Madrid) tienen un equipo fantástico y también nos pueden hacer daño. Para mí, es importante hacer nuestro trabajo", recalcó.

Por su parte, el uruguayo Ronald Araujo resaltó que el Real Madrid es "un gran equipo con mucha calidad en todas las líneas" y que tiene jugadores "muy rápidos arriba, muy determinantes", al tiempo que insistió en que deben ser "fieles a su estilo".

En cuanto a los tres títulos que están cerca de conquistar, asegura que el cuadro catalán ha hecho un gran esfuerzo para merecer ese triplete.

"Cuando empiezas una temporada siempre quieres ir a por todo, pero al principio no esperas que puedas llegar a abril pudiendo ganar todos. Estamos contentos, este equipo y esta gente se lo merece. Que el equipo esté en esta situación es una alegría. El trabajo del club también está siendo muy bueno", remarcó el defensa

"Ganar un título siempre es importante, y más contra tu máximo rival. Pero en el caso de que no pase, seguiremos luchando. Vamos a buscar los máximos títulos posibles", precisó Araujo.

