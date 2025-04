Flick insta a los jugadores del barça a no bajar la guardia tras el 4-0 ante el dortmund

BARCELONA, 10 abr (Reuters) - El Barcelona goleó por 4-0 al Borussia Dortmund en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero su entrenador, Hansi Flick, se apresuró a silenciar las insinuaciones de que su equipo ya había reservado plaza en semifinales.

Flick restó importancia a la considerable ventaja del Barça antes de la visita a Alemania de la próxima semana. "No, no, no, no, no, no, no... Para nada, ¡todavía no estamos clasificados! Nunca se sabe lo que va a pasar, porque el fútbol es un deporte de locos", dijo Flick a Movistar Plus.

"Para avanzar tenemos que jugar en Dortmund como lo hicimos hoy, sin cometer errores. Jugamos muy bien y cuando juegas así marcas goles, que es lo que pasó."

Invicto desde finales de diciembre, el Barça, aspirante al triplete, volvió a verse impulsado por las brillantes actuaciones de su trío atacante. Robert Lewandowski anotó dos goles contra su antiguo club después de que Raphinha abriera el marcador, mientras que Lamine Yamal cerró la victoria, pero Flick también se deshizo en elogios hacia la defensa, que logró mantener su portería a cero. "(Lewandowski, Yamal y Raphinha) son brillantes y muy importantes para nosotros, pero también lo es nuestra defensa y los que entran desde el banquillo", dijo Flick en rueda de prensa.

"Han demostrado que pueden causar impacto rápidamente y alcanzar el mismo nivel que los que estaban en el campo desde el principio." "A estas alturas de la temporada, con este calendario, es muy importante mantener frescas todas las piernas. Así que la profundidad del equipo es clave."

"Jugamos a un nivel muy alto, pero cometimos algunos errores y podemos mejorar. El Dortmund tiene jugadores muy rápidos, pero hemos defendido muy bien. Estoy muy contento." (Reporte de Fernando Kallas, edición de Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)