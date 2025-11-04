Flick: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, evitó problemas con la selección española en el caso de que su estrella Lamine Yamal sea convocado el viernes para los próximos partidos de La Roja, y aseguró que el joven atacante está bien.

"No es mi problema si va con la selección. Está entrenando muy, muy bien, no es cuestión de decir si ya está recuperado al 100% porque es un proceso. Pero él está bien y si puede jugar, va a jugar", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra el Brujas en Champions.

Sobre el rival del miércoles, el preparador alemán destacó que le gusta tener la pelota y que irá a por la victoria también.

"Será un partido duro. Queremos ganar los tres puntos. Es sobre la actitud y mentalidad. Hemos tenido un gran entrenamiento, y es lo que quiero ver del equipo", señaló.

También aludió a los problemas en la faceta defensiva tras la marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita. El central vasco "fue un gran líder", aseguró, pero "hemos cambiado muchas cosas", agregó.

El preparador alemán recalcó que sus tres centrales -Pau Cubarsí, Eric García y Ronald Araújo- lo están haciendo bien, aunque no descarta otras opciones para fortalecer la zaga.

