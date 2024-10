Flick no quiere comparaciones del barça con su anterior equipo, el bayern

VITORIA-GASTEIZ, España, 7 oct (Reuters) - El Barcelona de Hansi Flick ha comenzado la temporada con una racha brillante y se mantiene en la cima de LaLiga con una victoria por 3-0 sobre el Deportivo Alavés el domingo, pero el entrenador alemán se mostró reacio a establecer comparaciones con su época al frente de un todopoderoso Bayern de Múnich.

Flick asumió el cargo interino en el Bayern a mediados de la temporada 2019-20 y los guió al triplete al ganar la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Liga de Campeones.

Tras una etapa de dos años como seleccionador alemán, Flick se hizo cargo del Barcelona a principios de temporada y ha transformado al equipo, que ha marcado más goles que cualquier otro conjunto español, pero dijo que era demasiado pronto para compararlo con su plantilla del Bayern.

"No, no, eso no me gusta. Este equipo es diferente. La situación es diferente. De momento las cosas pintan bien, estoy contento de ser el entrenador de este equipo, pero sé que las cosas pueden cambiar muy rápido en el fútbol", dijo Flick a la prensa.

"Valoramos lo que tenemos, es fantástico ver que las cosas funcionan. (...) Lo que está haciendo este equipo es increíble, el ambiente en el vestuario es genial."

"No se trata solo de ganar o perder. Analizamos los partidos, por eso tenemos un grupo muy grande de analistas. Queremos mostrar a los jugadores lo que podemos mejorar para el próximo partido."

El delantero polaco Robert Lewandowski anotó un triplete en la victoria del Barcelona sobre el Alavés (3-0), elevando su cuenta a 10 goles en LaLiga y 12 en todas las competiciones esta temporada, y Flick elogió al jugador de 36 años que ganó el triplete a sus órdenes en el Bayern.

"Lewandowski es el mismo jugador que conocí en Múnich y es el mejor en el área. Lo que hace es fantástico, siempre está listo para marcar", dijo Flick.

"Creo que hay que elogiar a todos en el equipo, todos le están ayudando. Está en buena forma y me alegra verlo. Estoy contento por los tres puntos y por la actuación de Lewy."

"En la primera parte no cometimos errores, no dejamos que el Alavés hiciera su juego. Esa fue la clave para ganar."

La única mancha en el estadio de Mendizorrotza fue la lesión del delantero Ferran Torres, que se retiró cojeando a los cinco minutos de juego.

"Todavía no sabemos qué lesión tiene Ferran, pero parece muscular. Lo veremos mañana con las pruebas médicas", dijo Flick.

"La lesión de Ferran es preocupante. No tenemos muchas opciones en ataque, pero veremos qué pasa".

"Esperamos recuperar a los jugadores lesionados en el parón internacional. Veremos en las próximas dos semanas y esperamos que vuelvan en buena forma." (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)

