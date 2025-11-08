Flick pide a sus jugadores "seguir luchando" pese a plaga de lesiones en el Barça

El entrenador del Barcelona Hansi Flick pidió a sus jugadores "seguir luchando" pese a la plaga de lesiones que afecta al club en el inicio de temporada y que influye en los resultados.

En la víspera del complicado desplazamiento a Vigo para enfrentarse al Celta, el técnico alemán se mostró crítico con la actuación de su equipo el pasado miércoles en Brujas (3-3) en la Liga de Campeones.

"Los jugadores saben que debemos jugar mucho mejor. Es importante que cuando estén todos de vuelta en dos o tres partidos estarán a su mejor nivel. Nos podrán ayudar mucho. Hasta entonces hay que seguir luchando y creo que el miércoles en Brujas no lo vimos. No vimos esa lucha que queremos", declaró Flick en conferencia de prensa.

En LaLiga, el Barça está a cinco puntos del Real Madrid antes de la 12ª jornada: "Nos gustaría llevar algunos puntos más. Hay que seguir hasta mucho, queda mucho".

"No es una excusa, es un hecho, tenemos a muchos jugadores lesionados y son enormes, clave muchos de ellos. Lo gestionamos como podemos", agregó sobre las ausencias por lesión desde el inicio de curso.

Tras una primera temporada en el banquillo azulgrana en la que Flick lideró al equipo a conquistar los títulos de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, además de unas semifinales en Champions, el rendimiento del equipo está siendo sensiblemente inferior esta temporada, motivado por las continuas bajas.

En Vigo, por ejemplo, el Barça jugará sin Raphinha, Pedri, Gavi y Joan Garcia, además de la duda de Jules Koundé y de los problemas de pubalgia de la estrella Lamine Yamal.

"Está mucho mejor, está entrenando bien, también en el gimnasio. Sigue un tratamiento diario y le volvemos a ver al mejor nivel, pero todavía no está al 100%. Tiene todavía molestias y debemos cuidarlo aquí y en la selección", dijo en referencia a la convocatoria de Yamal con España para los dos últimos partidos de clasificación mundialista la próxima semana.

El Celta ha ganado sus últimos cinco partidos, incluyendo todas las competiciones, mientras que el Barça ha cosechado tres derrotas (dos en LaLiga ante Sevilla y Real Madrid) y el empate en Brujas en los siete partidos disputados desde el 1 de octubre.

