Flick, preocupado por los nuevos problemas físicos de Raphinha

El técnico del FC Barcelona expresó este lunes su inquietud por los nuevos problemas musculares del atacante brasileño Raphinha, que deberá estar de baja una semana por una sobrecarga en el aductor.

"Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros", declaró Hansi Flick en rueda de prensa previa al duelo ante el Albacete en cuartos de la Copa del Rey.

"Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno", subrayó el preparador alemán.

El entrenador reconoció que se había enterado por la prensa de la posible lesión del arquero Marc-André Ter Stegen, que fue cedido apenas dos semanas al Girona.

"Me acabo de enterar de su lesión. No he hablado con él aún. Me sabe mal por él. Hay que esperar los resultados de las pruebas", afirmó.

Preguntado sobre el futuro del inglés Marcus Rashford, Flick cree que "tiene mucho potencial que mostrar".

"Siempre nos fijamos en los goles, en el último pase, porque se puede mejorar. Pero con su velocidad y su técnica nos puede dar mucho más", explicó el técnico sin revelar si seguirá el próximo curso.

Además, Flick subrayó que el equipo ha mejorado mucho en confianza y que "hay mucha calidad, pero es clave la mentalidad".