Flick priorizará a los jóvenes y no convocará a Müller contra Perú y Bélgica

El seleccionador alemán, Hansi Flick, desea dar "una oportunidad a los jugadores jóvenes" y no convocará a Thomas Müller (33 años) para los amistosos de finales de marzo ante Perú y Bélgica, explicó el técnico en una entrevista a Kicker.

"Thomas Müller no estará ahí para los dos próximos partidos. He hablado de ello con él, me gustaría darle una oportunidad a los jugadores jóvenes en la Nationalmannschaft", explicó Flick en una entrevista que se publica en la edición del lunes de la revista especializada en fútbol.

"Esto no quiere decir, en cambio, que esté fuera de la carrera para la Eurocopa-2024" que albergará Alemania del 14 de junio al 14 de julio del próximo año, puntualizó el seleccionador.

Flick apunta así hacia dos jóvenes talentos de Alemania, Jamal Musiala (20 años, Bayern Múnich) y Florian Wirtz (19 años, Bayer Leverkusen) para los amistosos de este mes, el día 25 contra Perú en Maguncia y el 28 ante Bélgica en Colonia.

"Un murmullo recorre el estadio" cuando uno de los dos toma el balón cuando juegan con sus clubes, afirmó Flick, al que también le gusta el atacante del Chelsea Kai Havertz (23 años). Debe anunciar el viernes su lista de convocados para esos amistosos.

Después del fiasco del Mundial-2022, donde Alemania cayó por segunda vez consecutiva en la fase de grupos del máximo torneo del fútbol, Thomas Müller indicó, después de unas semanas de reflexión, que a sus 33 años debe seguir a disposición de la selección alemana.

"Mientras sea futbolista profesional, estaré siempre disponible si me necesitan. Cuándo, dónde y cómo, eso ya es el seleccionador el que lo decide", había explicado Müller a principios de enero, durante una concentración del Bayern en Catar.

Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en Brasil-2014, juega con la selección absoluta de su país desde marzo de 2010 y lleva 121 partidos como internacional, con un balance de 44 goles.

El anterior seleccionador alemán, Joachim Löw, prescindió de sus servicios después del desastre del Mundial de Rusia-2018 (eliminación en la fase de grupos pese a ser el defensor del título) entre marzo de 2019 y marzo de 2021, antes de volver a convocarle y abrirle la puerta de la Eurocopa en ese 2021, donde Alemania fue eliminada en octavos de final.

