Flick respalda el uso del var en la polémica victoria del barça ante el rayo vallecano

BARCELONA, 17 feb (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, defendió el uso del árbitro asistente de vídeo (VAR) después del enfado del Rayo Vallecano tras una serie de decisiones polémicas durante el partido de LaLiga del lunes. El delantero del Barcelona Robert Lewandowski marcó el gol de la victoria desde el punto de penalti en la primera parte tras una larga revisión del VAR por una falta dentro del área que el árbitro inicialmente no vio. El Rayo también se quejó después de que se le negara un penalti y se enfadó aún más cuando se le negó el gol del empate al considerar que el tanto de Jorge de Frutos fue anulado injustamente en el minuto 42. "No he vuelto a ver los incidentes, pero siempre defenderé el VAR. Tenemos el VAR y creo en el VAR, es todo lo que puedo decir al respecto", dijo Flick a Movistar Plus.

"Estamos muy contentos por los tres puntos porque era un partido muy difícil para nosotros ganar ante un gran rival. El Rayo está en un buen momento de forma, jugando muy bien. Fue un partido duro para los jugadores y estoy orgulloso de ellos."

Los incidentes del lunes se sumaron al creciente debate en torno al arbitraje en España, con el Real Madrid, rival del Barça, enfrentado a la Asociación Española de Fútbol y a LaLiga. Tras los empates del Real Madrid y el Atlético de Madrid durante el fin de semana, el resultado del lunes permitió al Barça auparse a lo más alto de la clasificación. Está empatado a 51 puntos con el Real Madrid, pero es líder por diferencia de goles. El Rayo, que perdió su primer partido de liga desde principios de diciembre, es sexto con 35 puntos.

"Todo el mundo está contento y creo que hemos jugado bien, pero también podemos hacerlo mejor. Creo que ha sido un gran éxito para nosotros, ganar hoy aquí y pasar al primer puesto, es muy positivo", dijo Flick. "Sin embargo, no soy partidario de mirar la tabla, todavía estamos en febrero y queda mucho camino por recorrer. Pero me alegro por los jugadores. Su mentalidad es luchar hasta el final y nos lo tomaremos partido a partido." (Reporte de Fernando Kallas; edición de Pritha Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)