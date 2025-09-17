Flick sobre el regreso de Yamal: “Si vuelve es para estar al 100%”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este miércoles que aún desconoce cuándo volverá a jugar Lamine Yamal, con unas molestias en el pubis que le harán perderse el primer partido de Champions ante el Newcastle.

"No creo que haya que poner presión. Tenemos un cuerpo médico fantástico. Vamos a ver cómo evoluciona", declaró Flick, en la rueda de prensa previa al choque de la Liga de Campeones.

"Si vuelve es para estar al 100%. Es un jugador joven y hay que cuidarle", insistió el preparador alemán, que arremetió el pasado sábado contra la selección española por hacerle jugar muchos minutos cuando supuestamente sufría problemas físicos.

Yamal disputó más de 70 minutos en las victorias de España contra Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0) a principios de septiembre, partidos clasificatorios para el Mundial del próximo año.

Sobre su rival en Champions, Flick aseguró que espera "a un gran equipo, con intensidad y atento a las segundas jugadas" y recalcó que sus futbolistas deben controlar el balón y generar espacios para ganar.

Respecto al ambiente en St. James 's Park que se prevé durante el duelo, dijo que confía en su plantel.

"Hay muchos jóvenes, pero también veteranos, sobre todo los españoles; saben llevar la presión, es nuestra fortaleza. Tenemos confianza con el balón y hay que salir centrados desde el principio", indicó.

