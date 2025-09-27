Flick sobre la vuelta de Yamal: “Esté en el banquillo o de inicio, tendrá minutos”

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado que la joven estrella Lamine Yamal reaparecerá el domingo ante la Real Sociedad, tras unas molestias en el pubis, que lo ha tenido apartado durante varias semanas.

"Siempre que esté en el banquillo o en el equipo, como mañana, tendrá algunos minutos, por supuesto", afirmó Flick en una conferencia de prensa previa.

Sobre la vuelta de Yamal a la selección española durante el parón de octubre, dijo que no tiene ni voz ni voto: "No es mi trabajo, es el del seleccionador. Si lo hace será su decisión".

En la última ventana internacional, en septiembre, Lamine Yamal jugó con España pese a tener ya molestias y acabó lesionado, lo que llevó a Flick a criticar al seleccionador Luis de la Fuente, acusándole de "no preocuparse (de la salud) de los jugadores".

Además, Flick mostró su confianza en el veterano portero Wojciech Szczesny después de que el guardameta titular, Joan García, se lesionara de la rodilla el jueves.

Garcia será operado debido a una rotura en el menisco y estará fuera entre cuatro y seis semanas, entre ellos el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el París Saint-Germain.

El arquero sufrió la lesión al final de la victoria del jueves contra el Real Oviedo (3-1), que dejó a los campeones a dos puntos del líder de La Liga, el Real Madrid.

"No es bueno no tener a Joan porque hizo un trabajo fantástico. Fue la última jugada en el partido contra el Oviedo. Sucede", afirmó Flick.

"Ahora Tek (Szczesny) está de vuelta. Y cuando ves la última temporada, en la segunda mitad, ganamos casi todos los partidos. Ganamos tres trofeos con él", prosiguió.

Szczesny, de 35 años, fue fichado por el Barcelona la temporada pasada tras retirarse cuando Marc-Andre ter Stegen se lesionó de la rodilla.

El portero polaco se ganó la titularidad y ayudó al Barça a ganar el triplete doméstico: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

rbs-rsc/mcd