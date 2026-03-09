Flick y García coinciden: barça debe demostrar en Newcastle que aprendió de sus errores

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, y su arquero Joan García coincidieron este lunes en que el gigante catalán debe demostrar que ha aprendido de sus errores defensivos, el martes ante el Newcastle, en la ida de octavos de Champions.

"Sabemos cómo mejorar, cuándo presionar. Hemos tenido tiempo de analizarlo y creo que en los últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante (...) sobre todo en darnos cuenta de que a veces hacíamos la presión en momentos donde no estábamos suficientemente ordenados", explicó Joan García en conferencia de prensa.

"Ya lo dije después de la eliminatoria (de Copa del Rey ante Atlético de Madrid), nos sirvió muchísimo para aprender, somos un equipo joven, y sobre todo yo no he vivido muchas eliminatorias de este nivel, entonces hay que aprender de ello", afirmó sobre la eliminación en semifinales de Copa ante el Atlético tras un 4-0 en la ida.

Su entrenador Hansi Flick compartió el mismo análisis e instó a sus jugadores a mantenerse fieles a su idea de juego.

"La Premier es la mejor liga del mundo. Hay equipos muy fuertes y con muchos recursos. Tienen muchos equipos en la siguiente ronda. Tenemos mucha calidad y queremos seguir jugando como sabe jugar el Barça y mostrarlo a nuestros seguidores".