¿Flip o Fold? No importa, con cualquiera de los dos, volarás en la red de T‑Mobile: el líder 5G del país.

Tus tres palabras nuevas favoritas: Flip, Fold y GRATIS. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que los dos nuevos Samsung Galaxy Z Fold3 5G y Z Flip3 5G llegan a T‑Mobile, y tanto los clientes nuevos como los actuales —incluidos los pequeños negocios— pueden llevarse el Galaxy Z Flip3 5G GRATIS (o hasta $1000 de descuento en el Z Fold3 5G) con un intercambio elegible. Además, llegarán nuevos relojes y una tablet 5G —el Samsung Galaxy Watch4, el Galaxy Watch4 Classic y la Galaxy Tab S7 FE 5G—; más muchísimas ofertas en relojes y lo último en tecnología 5G de Samsung para que te mantengas mejor conectado en la red 5G más grande, rápida y confiable del país. Los smartphones y los relojes se pueden reservar hoy mismo, y estarán disponibles desde el 27 de agosto; la Galaxy Tab S7 FE 5G estará disponible a partir de este viernes.

Para demostrar por qué T‑Mobile es EL lugar donde conseguir los smartphones 5G de Samsung más actuales, El Un‑carrier implementó una versión gigante en realidad aumentada (o AR) del mapa de su red en lugares como Times Square y Santa Mónica. El mapa ilustra claramente cómo los clientes de T‑Mobile acceden a la red 5G líder. Además, muestra la combinación ganadora de redes de El Un‑carrier: su red de 5G de rango extendido y su red de ultracapacidad a lo largo del país, al mejor estilo 3D. (Graphic: Business Wire)

“La era 5G ya está AQUÍ, y con los dispositivos más nuevos de Samsung, T‑Mobile ofrece aún más opciones para acceder a todos los beneficios de nuestra increíble red 5G, la más grande, rápida y confiable del país”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Pero no porque lo diga yo: pueden consultar el increíble mapa de nuestra red en realidad aumentada que demuestra cómo la competencia no le llega ni a los tobillos a la red 5G de El Un‑carrier”.

La 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 305 millones de personas y abarca 1.7 millones de millas cuadradas; una superficie más grande que las redes 5G de las dos compañías competidoras combinadas. ¡Y eso es solo una parte! La red de ultracapacidad de T‑Mobile ahora cubre a 165 millones de personas y va en camino a cubrir a 200 millones de personas para fines de este año. Para celebrar todas estas victorias en 5G, T‑Mobile tiene increíbles ofertas para todos los clientes: nuevos, actuales e incluso pequeños negocios.

Al abrirlo, el Samsung Galaxy Z Fold3 5G despliega una pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz tanto en la pantalla principal como en la externa. Y por primera vez en la serie Galaxy Z, Samsung incorpora en el Z Fold3 5G su tecnología de la serie Note: la funcionalidad del lápiz óptico S Pen. El nuevo Z Fold3 5G viene equipado con una batería de 4,400 mAh y tres cámaras traseras de 12 MP. Por otro lado, al abrir el Samsung Galaxy Z Flip3 5G, verás una pantalla Infinity Flex de 6.7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz. Está alimentado por una batería de 3,300 mAh y posee dos cámaras traseras de 12 MP. La nueva generación de teléfonos Samsung plegables ha sido rediseñada pensando en la durabilidad: ambos teléfonos se pueden doblar, tienen una resistencia al agua de clasificación IPX8, están construidos con el aluminio reforzado de Samsung y vienen equipados con cristal Corning ® Gorilla ® Glass Victus™ para ayudar a protegerlos contra rayones y caídas accidentales. En cuanto a 5G, tanto el Galaxy Z Flip3 5G como el Galaxy Z Fold3 5G se conectan a las redes 5G de rango extendido y 5G de ultracapacidad para ofrecer amplitud y velocidad a lo largo del país. Echa un vistazo al video del unboxing aquí.

Si combinamos estos nuevos teléfonos plegables con el plan Magenta MAX, podrás hacer streaming todos los días durante todo el día en el mejor plan de T‑Mobile con datos premium ilimitados (4G y 5G), ya que no se puede reducir la velocidad según la cantidad de datos para smartphone que uses. Sin mencionar TODOS los demás beneficios que reciben los clientes de El Un‑carrier.

¿Estás buscando una tablet o un reloj? La Galaxy Tab S7 FE 5G posee una enorme pantalla de 12.4 pulgadas, viene con una potente batería de 10,090 mAh y puede sincronizarse con diferentes dispositivos Galaxy para darle mayor libertad a tu creatividad. Esta nueva e increíble tablet está alimentada por 5G y ¡viene con el nuevo lápiz óptico S Pen incluido! La serie de relojes Galaxy Watch4 posee desempeño de hardware avanzado y le ofrece al usuario una experiencia más fluida y con mayor conexión que nunca. Además, estos nuevos dispositivos han sido totalmente rediseñados para ofrecer a los consumidores herramientas para administrar su bienestar.

A partir de hoy, los clientes podrán reservar el Galaxy Z Flip3 5G en colores Phantom Black, Lavender, Green y Cream desde $41.67 por mes ($0 de pago inicial; precio regular: $999.99); y el Galaxy Z Fold3 5G en colores Phantom Black, Phantom Green y Phantom Silver desde $50 por mes ($0 de pago inicial; precio regular: $1,799.99). También a partir de hoy se podrán reservar el Samsung Galaxy Watch4, desde $12.50 por mes ($0 de pago inicial; precio regular: $299.99) y el Galaxy Watch4 Classic desde $16.67 por mes ($0 de pago inicial; precio regular: $399.99). La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G estará disponible a partir de este viernes 13 de agosto desde $25 por mes ($69.99 de pago inicial; precio regular: $669.99); todos por 24 meses (o bien, para el Galaxy Z Fold3 5G, 36 meses) con el plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile con calificación crediticia.

Para obtener más información sobre los últimos productos y ofertas de Samsung en T‑Mobile, visita es.t‑mobile.com/offers/samsung‑phone‑deals.

Z Flip3 y Z Fold3: contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir recibiendo créditos en la factura; de lo contrario, ya no recibirás los créditos y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Z Fold3 5G: $1,799.99). Galaxy Watch y Tab: si cancelas el servicio móvil antes de 24 créditos en la factura, ya no recibirás los créditos y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. MAX: activa streaming de videos en UHD en un dispositivo compatible, o por lo general será a 480p. La más confiable: según la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios (enero a julio de 2021). La más rápida: premios Opensignal, según velocidades promedio (Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., julio 2021). Detalles sobre dispositivos, cobertura y acceso 5G en es.T‑Mobile.com.

