FLIR Gana un Contrato Adicional por 15,4 Millones de USD para los Sistemas de Nano-UAV Black Hornet para el Programa Soldier Borne Sensor del Ejército de los EE. UU.

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunció que recibió la adjudicación de un contrato adicional por 15,4 millones de USD para suministrar sus sistemas de reconocimiento personal (Personal Reconnaissance Systems, PRS) FLIR Black Hornet 3 al Ejército de los EE. UU. Los nanovehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) avanzados se utilizan para aumentar las capacidades de vigilancia y reconocimiento de nivel de unidad pequeña y escuadrón como parte del programa Soldier Borne Sensor (SBS) del Ejército.

A fines de 2018, el Ejercito de los EE. UU. comenzó a adquirir Black Hornet 3 para ayudar con los esfuerzos del SBS. Desde entonces, ha realizado pedidos por más de 85 millones de USD para el FLIR nano-UAV.

Sumamente liviano y adecuado para operaciones en entornos de competición, casi silencioso y con un tiempo de vuelo de hasta 25 minutos, el PRS Black Hornet de bolsillo probado en combate transmite video en directo e imágenes fijas en alta definición (High Definition, HD) al operador. Este flujo de información les brinda a los soldados un conocimiento inmediato de la situación al encubierto para que puedan llevar a cabo sus misiones con más eficacia. FLIR ha suministrado más de 12 000 nano-UAV Black Hornet a fuerzas de defensa y de seguridad de todo el mundo.

“Los sistemas no tripulados, como nuestro Black Hornet, ofrecen capacidades de alejamiento y seguridad mejoradas a las tropas que se encuentran en peligro, lo que es fundamental ya que los militares intensifican sus planes para las operaciones de múltiples dominios”, indicó Roger Wells, vicepresidente y gerente general de Sistemas no tripulados y Soluciones integradas de FLIR. “Es un honor que Borne Hornet sea una parte integral del programa Soldier Borne Sensor del Ejercito. Cada pedido nuevo es una prueba que muestra la diferencia que puede hacer esta tecnología en el campo de batalla y renueva nuestro compromiso de promover la ciencia”.

FLIR diseñó y fabricó el galardonado Black Hornet en Noruega. Las entregas comenzarán a mediados de 2021. Para obtener más información sobre el PRS Black Hornet de FLIR, visite flir.com/products/black-hornet-prs/.

Acerca de FLIR Systems, Inc.

Fundada en 1978, FLIR Systems es una empresa de tecnología líder en el mundo que se focaliza en ofrecer soluciones inteligentes de detección para aplicaciones industriales y de defensa. Nuestra visión es ser “El sexto sentido del mundo”, al crear y desarrollar tecnologías para ayudar a los profesionales a tomar decisiones más eficaces y rápidas que salven vidas y medios de vida. Para obtener más información, visite www.flir.com y siga a @flir.

