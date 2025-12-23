FlixOlé estrena 'Sólo para hombres', la sátira feminista de Fernando Fernán Gómez

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - 'Sólo para hombres', película de 1960 dirigida por Fernando Fernán Gómez, llegará a FlixOlé este sábado 27 de diciembre. Se trata de una adaptación de la obra teatral de Miguel Mihura 'Sublime decisión', que aborda la integración de la mujer en el mundo laboral.

Esta punzante y satírica cinta ambienta su trama en el Madrid de finales del siglo XIX, época en la que imperaba el turnismo político entre conservadores y liberales. La película gira en torno a Florita, a quien da vida Analía Gadé, una joven de clase baja que, junto con su hermana, soporta la presión diaria de su familia para encontrar un marido que les haga salir de la miseria.

Tras un último desengaño amoroso provocado por dos falsos pretendientes de buena posición, interpretados por Fernando Fernán Gómez y Manuel Alexandre, Florita toma una decisión insólita y arriesgada: solicitar trabajo en el Ministerio de Fomento, un territorio acotado solo para los hombres.

Su entrada en la Administración provoca un cisma político, mediático y social y despierta el rechazo no solo de sus compañeros, sino también de otras mujeres que perciben su presencia como una amenaza al orden establecido. Sin embargo, Florita demuestra ser la única trabajadora eficiente del lugar, dejando al descubierto la hipocresía de una sociedad que margina a la mujer y tolera la inoperancia institucional.

En 'Sólo para hombres' el humor afilado de Fernán Gómez, basado en el libreto de Mihura, no entiende de épocas. Ambientada en tiempos de la Restauración, bien podría situarse en la época franquista en la que fue concebida. Gracias a su ingenio, la cinta provoca en el espectador la carcajada y la reflexión a partes iguales.

Fernán Gómez no solo dirige sino que también protagoniza la cinta, en la que su carisma como actor cómico, unida a una dirección que dota a la obra de un marcado espíritu teatral, convierten a la película en una de las más destacadas del cine español de los 60. Completan el reparto actores como Erasmo Pascual y Juan Calvo, quienes dan vida a dos funcionarios derrotados por la vida.

'Sólo para hombres' es una película con una clara inclinación feminista en clave de comedia, algo poco habitual en el cine español clásico. En el terreno del drama, FlixOlé alberga en su catálogo títulos como 'Calle mayor' de Juan Antonio Bardem, 'La tía Tula' de Miguel Picazo, 'Vámonos, Bárbara' de Cecilia Bartolomé o filmes de Luis Buñuel como 'Viridiana' y 'Tristana'.