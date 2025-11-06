FlixOlé recorre el paso de la dictadura a la democracia a través del cine con tres colecciones y una decena de estrenos

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco, durante el mes de noviembre FlixOlé repasa en clave cinematográfica el paso de la dictadura a la democracia. A través de tres colecciones y más de 50 películas, que incluyen una decena de estrenos, la plataforma ofrece una panorámica completa de la Transición recopilando algunas de las obras que dieron voz a quienes no la tuvieron durante la censura y sentaron las bases de la modernidad en el cine español en el tardofranquismo.

Así, durante este mes FlixOlé presentará escalonadamente tres colecciones especiales que abordan el final del franquismo, el despertar democrático y la recuperación de la memoria histórica. La primera de ellas es 'La Tercera Vía', que a partir del 7 de noviembre incorpora al catálogo seis películas de este movimiento abanderado por José Luis Dibildos, desde su productora Ágata Films, que buscó revitalizar la estancada industria cinematográfica y promovió como una "salida digna" para un cine español que, a comienzos de los años 70, se encontraba en crisis.

Sin productoras que impulsaran proyectos, con la censura aún activa y el público alejándose de las salas, el sector buscaba reinventarse. En medio de aquel panorama, Dibildos propuso un modelo intermedio: 'La Tercera Vía'. En esta corriente, atractiva en lo industrial y ambiciosa en cuanto a calidad técnica y narrativa, se enmarcan títulos de estreno en FlixOlé como 'Libertad provisional' (Roberto Bodegas, 1976) y 'Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe' (Antonio Drove, 1975).

Ambos títulos se suman a las películas fundacionales del movimiento, como 'Españolas en París' (Roberto Bodegas, 1971), 'Los nuevos españoles' (Roberto Bodegas, 1974) y 'Tocata y fuga de Lolita' (Antonio Drove, 1974), además de 'Hasta que el matrimonio nos separe' (Pedro Lazaga, 1977), que abordaron con inteligencia y humor temas como la emigración, el machismo, el contraste generacional o el divorcio.

'La Tercera Vía' se anticipó al espíritu de la Transición y dejó un legado que aún pervive en títulos ya disponibles en la plataforma como 'Asignatura pendiente' (José Luis Garci, 1977), 'Viva la clase media' (José Mª González Sinde, 1980), 'Mi querida señorita' (Jaime de Armiñán, 1972) o 'Adiós, cigüeña, adiós' (Manuel Summers, 1971).

'CINE DE LA TRANSICIÓN'

A partir del 14 de noviembre, la colección 'Cine de la Transición' recopila varias obras cinematográficas que reflejaron la profunda transformación social, política y cultural que subrió el país tras el 20 de noviembre de 1975. Entre estos títulos destaca la ópera prima de Fernando Colomo, 'Tigres de papel' (1977), en la que el director reflejó las tensiones de una ciudadanía que trataba de encontrarse a sí misma. Protagonizada por Carmen Maura, Miguel Arribas y Joaquín Hinojosa, la película sitúa al espectador en las primeras elecciones generales de España en 1977.

El largometraje de Colomo fue un ejemplo de la explosión creativa que surgió con el fin de la dictadura y la censura. De este impulso nacieron títulos como 'Ocaña, retrato intermitente' (Ventura Pons, 1978), 'Vestida de azul' (Antonio Giménez Rico, 1983) o 'La muerte de Mikel' (Imanol Uribe, 1984) exploraron sin tapujos la diversidad sexual y la identidad; mientras que películas como 'Función de noche' (Josefina Molina, 1981) o 'El desencanto' (Jaime Chávarri, 1976) pusieron frente al espejo las heridas familiares, la represión y las moralinas heredadas del franquismo.

Termómetro de los cambios sociales y reflejo las ilusiones y conflictos de un país en plena metamorfosis, el cine de aquellos años también se atrevió a mirar de frente el terrorismo, como muestran 'Operación Ogro' (Gillo Pontecorvo, 1979) y, especialmente, 'El proceso de Burgos' (1979). Dirigida por Imanol Uribe, el filme sigue a los los 16 militantes de ETA que fueron enjuiciados en Burgos por la muerte del comisario Melitón Manzanas.

'MEMORIA HISTÓRICA'

Finalmente, el 21 de noviembre llega al servicio de streaming un bloque de más de 20 títulos agrupados en la colección 'Memoria Histórica' con filmes que abordaron sin ambages la Guerra Civil, los duros años de la posguerra y la represión franquista.

Una recopilación que apela a las películas que contribuyeron a recuperar la memoria colectiva y a dar voz a quienes fueron silenciados entre las que se encuentra el estreno del documental sobre 'La Pasionaria: Dolores' (José Luis Gª Sánchez y Andrés Linares, 1981) que funde los testimonios de la propia Dolores Ibárruri con material de archivo.

Junto a este estreno, FlixOlé ofrecerá una selección de títulos que, desde distintas miradas, reconstruyen episodios negros de la historia española, reflexionan sobre los traumas de la Guerra Civil y contribuyen a recordar a las víctimas del silencio: 'Las 13 rosas' (Emilio Martínez-Lázaro, 2007), '¡Ay, Carmela!' (Carlos Saura, 1990), El corazón del bosque (Manuel Gutiérrez Aragón, 1979), 'La noche más larga' (José Luis García Sánchez, 1991), 'Soldados de Salamina' (David Trueba, 2003), 'Para que no me olvides' (Patricia Ferreira, 2005), 'Los girasoles ciegos'(José Luis Cuerda, 2008) y 'Dragon Rapide' (Jaime Camino, 1986).