FlixOlé se incorpora al paquete de máxima distribución de Movistar Plus+ y suma dos nuevos canales

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La plataforma FlixOlé se incorpora a partir de este martes, 2 de diciembre, al paquete de máxima distribución de Movistar Plus+, que lanzará mañana dos nuevos canales lineales exclusivos.

Este acuerdo, según ambas entidades, permitirá a todos los clientes de MiMovistar con el paquete Movistar Plus+ (y clientes equivalentes en ofertas comerciales anteriores) disfrutar del mayor catálogo de cine español, compuesto por clásicos remasterizados y películas más contemporáneas.

Los clientes podrán entrar directamente a FlixOlé a través de la propia interfaz de Movistar Plus+, facilitándose así la visibilidad y accesibilidad en los descodificadores, televisores y dispositivos compatibles, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.

Esta incorporación a Movistar Plus+ pone a disposición de los usuarios un servicio que reúne obras como 'Surcos', 'Muerte de un ciclista', 'Viridiana', 'La caza' o 'Furtivos' restauradas con la mejor calidad de imagen y sonido; películas de culto y joyas por descubrir como 'El cebo', 'El espíritu de la colmena' o '¿Quién puede matar a un niño?', entre otras muchas.

Además de recorrer todas las etapas y géneros de la cinematografía española, el catálogo incluye una selección internacional de títulos del audiovisual europeo y hollywoodiense, como 'Sospecha', 'Ciudadano Kane', 'Fort Apache', 'Ladrón de bicicletas', 'La dolce vita' o 'Por un puñado de dólares'.

"La integración completa de FlixOlé en Movistar Plus+ supone un paso decisivo para acercar el cine español a todos los hogares. Es el destino ideal para disfrutar de las grandes historias de todos los tiempos", ha señalado el fundador de FlixOlé, Enrique Cerezo.

Por su parte, el director de alianzas de Movistar Plus+, Ismael Calleja, ha celebrado seguir trabajando para ofrecer "la más completa y diversa oferta audiovisual del mercado". "El refuerzo de nuestra alianza con FlixOlé responde a este objetivo. Con esta colaboración potenciamos nuestra apuesta por el talento y el patrimonio cinematográfico nacional, facilitamos que millones de hogares puedan disfrutar de miles de títulos que forman parte de nuestra cultura y ampliamos el valor de la plataforma", ha afirmado.

DOS NUEVOS CANALES

Los dos nuevos canales exclusivos que ofrecerá Movistar Plus+ ampliarán la propuesta de cine y consolidarán uno de los servicios con mayor variedad de cine del mercado español. Disponibles en la Guía de Movistar Plus+, el Canal FlixOlé 1 (dial 28) ofrecerá una programación dedicada por completo al cine español y abarcará desde títulos comerciales como 'El calzonazos' y 'Verano 70', películas de autor como 'A sangre fría', 'Distrito quinto', 'El buen amor' o 'Tango', además de cintas modernas como 'El maestro de esgrima', '27 horas' y 'La daga de Rasputín'.

Por su parte, el Canal FlixOlé 2 (dial 29) será de carácter temático e irá cambiando periódicamente, emitiendo una cuidada muestra de clásicos en blanco y negro.