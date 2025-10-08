Flor del desierto chileno de Atacama podría ser clave para cultivos tolerantes a la sequía

SANTIAGO, 8 oct (Reuters) - En el desierto chileno de Atacama, el más árido del mundo, científicos estudian una pequeña planta resiliente que podría contener pistas genéticas para ayudar a los cultivos a resistir las condiciones de sequía provocadas por el cambio climático.

La Cistanthe longiscapa, conocida localmente como "Pata de Guanaco", florece tras las escasas lluvias del invierno austral, creando un mosaico de colores conocido como el fenómeno del Desierto Florido.

Ahora, un equipo de la Universidad Andrés Bello realiza secuenciación genética para descubrir las características que permiten a esta flor fucsia sobrevivir a la escasez de agua y a los cambios extremos de temperatura en uno de los entornos más hostiles del planeta.

Su objetivo es transferir esas características de tolerancia a otros cultivos.

"Con el cambio climático, la sequía se ha transformado en un problema serio para la agricultura en el mundo", afirmó Ariel Orellana, director del Centro de Biotecnología Vegetal de la universidad.

"Necesitamos tener plantas que sean capaces de tolerar esta sequía", agregó.

Chile enfrenta crecientes desafíos hídricos y el Instituto de Recursos Mundiales lo clasifica entre los países con mayor estrés hídrico.

Estudios advierten sobre condiciones de sequía extrema para 2050 en el fértil valle central de Chile, clave para las exportaciones agrícolas, como el vino, frutas y la ganadería.

Lo que hace única a la pata de guanaco, según Orellana, es su capacidad para alternar entre diferentes tipos de fotosíntesis, lo que la convierte en una planta modelo para ambientes extremos.

Bajo estrés por sequía, luz solar intensa o salinidad, la planta activa un método de ahorro de agua conocido como fotosíntesis CAM. Cuando las condiciones mejoran, vuelve a la fotosíntesis C3, más común.

"La información genética que tiene esta planta y al mismo tiempo conocer cuáles son los genes que se expresan cuando esta planta está expuesta a sequía, podríamos eventualmente tomar esa información, ese conocimiento y tratar de incorporarlo en cultivos", añadió Orellana.

César Pizarro Gacitúa, jefe de conservación de la biodiversidad en la región de Atacama de la agencia forestal Conaf, afirma que se necesita más investigación conjunta para comprender los misterios de la planta.

"¿Cómo puede producir el suficiente alimento, hacer fotosíntesis para poder soportar condiciones extremas?", preguntó Pizarro. (Reporte de Rodrigo Gutierrez para Reuters Televisión, escrito por Lucinda Elliott)