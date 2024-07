Florentino Pérez, a Mbappé: "No te has rendido nunca por vestir la camiseta del Real Madrid"

"Hace menos de un mes celebrábamos la 'Decimoquinta', pero esto es el Real Madrid y tenemos que seguir alimentando el mito"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, agradeció al delantero francés Kylian Mbappé que no se haya "rendido nunca" por vestir la camiseta del "equipo de las quince copas de Europa" y su "amor" y "pasión" por jugar en un club que debe alimentar su mito para seguir siendo el más grande de la historia.

"Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Kylian, gracias por hacer un esfuerzo por vestir esta camiseta de las 15 copas de Europa. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés, tras tu temporada más goleadora (44) y como máximo goleador de la 'Champions'. Te agradezco tu amor y pasión hacia el Real Madrid", dijo en su presentación oficial en un lleno Santiago Bernabéu.

Acompañado en el escenario instalado sobre el césped del estadio blanco por el presidente de Honor del club, José Martínez Pirri, y el exjugador y entrenador francés Zinedine Zidane, Florentino Pérez calificó como "histórico" el acto de presentación de Mbappé y agradeció recuperar la normalidad tras la pandemia y las obras de reforma.

Pérez dedicó sus primeras palabras para felicitar a la selección española de fútbol por la cuarta Eurocopa de su historia, y no sólo por "haberla conquistado" sino por la forma en que logró el título continental "demostrando ser la mejor selección" del campeonato.

"Hace poco menos de un mes estábamos celebrando la 'Decimoquinta' Copa de Europa y Real Madrid hacía crecer su leyenda como el club con el mayor palmarés de la historia de este deporte. Pero cada temporada queremos que se cumplan vuestros sueños mejorando una plantilla que ha entrado en la leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial. Esto es el Real Madrid y no cabe otra opción que seguir alimentando este mito", esgrimió.

El presidente blanco recordó que Kylian Mbappé ya ambicionaba con ser jugador blanco cuando Zinedine Zidane le invitó a conocer la Ciudad Real Madrid hace 12 años, en diciembre de 2012, y que ahora "cumple el sueño de su vida".

"Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño. Estuviste en este estadio cuando tenías tan solo 13 años. Y ya entonces vimos cómo te brillaban los ojos de emoción cuando contemplabas a tus ídolos", evocó.

Pérez insistió en que el "amor" de Mbappé hacia el Real Madrid y su "identificación" con el club ha sido una "fuerza necesaria para romper todas las barreras y todos los obstáculos" que le han llevado al Santiago Bernabéu.

"Porque desde niño has visto que este club tiene algo diferencial. Aquí en este estadio ocurren cosas que son difíciles de explicar. Se habla de la magia del Bernabéu, pero los madridistas sabemos bien por qué suceden tantas veces esas noches mágicas que son eternas e inolvidables. Y ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca y porque esta afición que hoy te acoge, como a uno de los nuestros, estará siempre contigo hasta el final", aseguró.

"estás aquí porque has querido"

En este sentido, el mandatario blanco reiteró que el ariete francés ha conseguido su "sueño" de jugar en el Real Madrid porque no se ha rendido nunca. "Hoy estás aquí porque tú has querido. Y sólo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar todas las adversidades. Querido Kylian, gracias por hacer unos esfuerzos que muchos ni se imaginan para que hoy puedas vestir esta camiseta blanca, que es la camiseta de las 15 Copas de Europa. Tu familia han visto tu esfuerzo, tu sacrificio, tu capacidad para sobreponerte a todo y afrontar los grandes desafíos de tu vida", subrayó.

Pérez destacó asimismo la labor solidaria de Mbappé con los niños de su fundación, algunos de ellos presentes en el Bernabéu. "Todo esto nos enorgullece especialmente porque compartimos esta vocación solidaria. Vosotros, los grandes jugadores de fútbol, sois los grandes referentes para todos esos niños que contemplan este momento tan emocionante. Y en cualquier rincón del mundo, esos niños no olvidarán nunca este día en el que Kylian Mbappé cumplió su sueño. Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido a Real Madrid", concluyó.

