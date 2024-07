Florentino Pérez despide a Nacho: "Sentimos el máximo orgullo por uno de nuestros canteranos más legendarios"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, elogió este miércoles la "trayectoria ejemplar" de Nacho Fernández, que no continuará en el club para jugar en Arabia Saudí y al que considera uno de los canteranos "más legendarios" por el que sienten "el máximo orgullo".

"Hoy es un día especialmente emocionante para todos los madridistas porque uno de esos grandes jugadores que lo han dado todo por el club de su vida ha decidido poner fin a una trayectoria ejemplar que le convierte en una leyenda del Real Madrid", señaló Florentino Pérez en su discurso de despedida.

El dirigente apuntó que, "lo primero" que quería decir al defensa en su "nombre y en el de todo el madridismo" es que estaban "orgullosos" de su paso "durante estos 23 años". "Llegaste al Real Madrid siendo un niño, tenías tan solo 10 años y desde entonces has jugado en todas las categorías del Real Madrid y has sido protagonista de uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia", comentó.

El mandatario recordó que en 2012 el de Alcalá de Henares cumplió su "sueño" de convertirse en jugador del primer equipo y que desde entonces has dejado "un gran marco en la historia del Real Madrid". "Es difícil poder imaginar que aquel niño iba a ser uno de los pocos jugadores en toda la historia del fútbol capaz de alcanzar un récord que poseía solo uno de nuestros grandes mitos, Paco Gento, como el de las seis Copas de Europa", añadió.

"Y no sólo eso, aquel niño iba a lograr también el mayor número de títulos en la historia del Real Madrid, todos logrados con el sello de los valores de nuestro club. Y por eso te dan derecho a que hoy puedas decidir tu futuro porque durante tu trayectoria en el Real Madrid has sido un ejemplo de estos valores y has tenido siempre un comportamiento y una actitud que nunca olvidaremos los que te hemos visto crecer en esta Ciudad Real Madrid, que ha sido tu casa durante toda tu vida", remarcó Pérez.

Este insistió en que Nacho "ha sido y será un ejemplo de superación". "No te has rendido nunca a pesar de las adversidades y de los momentos difíciles que has tenido", expresó el presidente madridista, que felicitó al canterano por la conquista de la Eurocopa para cerrar "un año excepcional". "Estamos hablando de una de las carreras más brillantes del Real Madrid y del fútbol español", admitió.

"Querido Nacho, los madridistas te damos las gracias porque te has dejado el alma por este escudo y quiero que sepas que sentimos el máximo orgullo por uno de los canteranos más legendarios del Real Madrid. Llevas para siempre nuestro cariño y nuestra admiración. Sabes muy bien, como lo sabe toda tu familia, que esta es y será siempre tu casa", sentenció.

Europa Press