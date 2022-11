Florentino Pérez: "El estadio nunca llevará mi nombre"

"Lucharé con todas mis fuerzas para que el fútbol siga siendo el deporte rey"

El presidente del Real Madrid recibe el premio 'Golden Boy Best President' de 'Tuttosport'

MADRID, 9 Nov. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que el Santiago Bernabéu nunca llevará su nombre dado que el club le "debe todo" al expresidente, aunque no descarta que la ciudad deportiva sí pueda nombrarse en su honor, y por otro lado recalcó que luchará para cambiar el fútbol y que siga siendo el "deporte rey mundial", tras ganar el premio 'Golden Boy Best President'.

"El estadio nunca llevará mi nombre, se llamará Santiago Bernabéu para siempre. Fue él quien creó todo esto, nosotros solo continuamos su obra. Quiso en 1947 este estadio, un proyecto muy ambicioso. Todo lo que somos, se lo debemos a él", aseguró Florentino Pérez en una entrevista al medio italiano 'Tuttosport', quien entrega el premio 'Golden Boy'.

Además, añadió que el nombre del estadio "ya es una marca". "Los jóvenes, quizás, no saben quién fue Bernabéu, pero dicen 'nos vemos en el Bernabéu'. Si quieren, podrán darle mi nombre a la ciudad deportiva, pero el estadio será para siempre el Santiago Bernabéu", recalcó.

Lo que sí que cambia es el mundo, en general, y el fútbol. Y ahí, sin nombrar a la Superliga, aseguró que se debe evolucionar. "En los últimos 20 años el mundo ha cambiado y el fútbol no puede no adaptarse a eso. Es el único deporte universal y global, no podemos permitir que otros deportes más organizados y aptos al cambio se aprovechen de eso para quitarnos este privilegio", señaló.

"No debemos permitir que los jóvenes se alejen del fútbol porque ofrecemos partidos menos atractivos. Estamos trabajando para eso y lucharé con todas mis fuerzas para que el fútbol no pierda su posición de privilegio y siga siendo el deporte rey en todos los continentes", manifestó el dirigente blanco.

En cuanto al premio recibido, aseguró que es un "orgullo". "Ha sido una temporada mágica, una de las mejores en nuestra historia, lo ganamos prácticamente todo. La 'Champions' llegó de manera espectacular, batiendo a PSG, Chelsea, City y Liverpool. Las noches del Bernabéu fueron mágicas: cuando todo parecía perdido, hubo un milagro gracias a la unión entre hinchas y jugadores", recordó.

"El premio se lo dedico a nuestros hinchas, que son 100 millones en todos los continentes, 500 millones nos siguen en las redes sociales. Empezamos cada temporada como si no hubiéramos ganado nada en la anterior", apuntó en cuanto al hambre de seguir ganando títulos.

También destacó la calidad de Karim Benzema, ya Balón de Oro. "El secreto de Benzema es que es el mejor del mundo. Recuerdo cuando le fichamos en 2009, fui a su casa porque era un chico de 20 años. Era una mezcla entre la clase de Zidane y la explosividad de Ronaldo. Ha mejorado con el tiempo, llevaba dos años mereciendo el Balón de Oro", argumentó.

"Ancelotti es el mejor entrenador para el Real Madrid, porque nos conoce desde hace muchos años. Sabe transmitir nuestros valores a los jugadores y eso lo convierte en el entrenador perfecto. Es difícil encontrar a alguien mejor", aseguró sobre el actual técnico del primer equipo.

Europa Press