Florentino Pérez: "No he leído la carta de Zidane, el que la escribió no era él"

El presidente del Real Madrid trató de convencer al galo pero celebra que Ancelotti lidere "la nueva etapa"

Sobre la Superliga: "Lo vamos ganando en los tribunales"

MADRID, 25 Jun. 2021 (Europa Press) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confesó que trató de convencer a Zinédine Zidane de que siguiera en el banquillo blanco pero entendió finalmente su marcha, para dar paso al regreso de Carlo Ancelloti, "una nueva etapa" como un futuro nuevo necesita el fútbol, por lo que defendió la Superliga europea.

"Conociendo a Zidane, no me sorprendió su marcha. La vida de entrenador es muy dura. Luché para que se quedara, estuve toda la tarde con él. No he leído la carta de despedida, el que la escribió no fue él. Le deseo lo mejor. Tiene la ilusión de ser seleccionador de Francia y seguro que lo conseguirá", dijo este jueves por la noche en una entrevista a El Transistor, recogida por Europa Press.

El presidente del club blanco se refirió a esa carta de despedida de Zidane en la que aseguró no tener confianza ya en el club como motivo de su salida. "Hablé toda la tarde con él y nunca me dijo lo que dijo después en la carta. Ha sido una temporada muy difícil. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Si por mi fuese, que volviese a ser entrenador del Real Madrid", añadió.

Sin embargo, con Ancelotti se mostró encantado. "Estamos encantados con Ancelotti, con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. ¿Pochettino? No hablamos con él, ni con Conte. El Madrid siempre trabaja para traer a los mejores y tenemos muy buenos jóvenes", apuntó, sin querer hablar de Mbappé o Haaland.

Florentino, que ofreció la entrevista en el Santiago Bernabéu, cuya obra confía esté terminada a finales del próximo año, se refirió también al tema de la Superliga. "Me gustaría que la UEFA hiciera una competición más atractiva y no una que cada vez pierde más aficionados. El fútbol lo está pasando mal y a mi modo de ver se muere, las audiencias cada vez son menores, los jóvenes no ven el fútbol, algo hay que hacer. El fútbol sí está arruinado", dijo.

Además, el presidente del Madrid apuntó que van "ganando en los tribunales" las disputas con la UEFA. "Hasta ahora todo lo que tenemos, lo hemos ganado. Los equipos ingleses se vieron coaccionados con la FIFA. Siguen en la Superliga, no se ha ido ninguno. Dijimos que íbamos a hablar con la UEFA. Son gente que tiene privilegios y quiere seguir manteniéndolos mientras el fútbol se muere", zanjó.

Europa Press