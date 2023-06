Florentino Pérez: "Bellingham es uno de los mejores del mundo, y ha elegido el Real Madrid"

El centrocampista inglés llevará el dorsal '5' de, entre otros, Zidane

MADRID, 15 Jun. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó que el centrocampista inglés Jude Bellingham, 19 años y procedente del Borussia Dortmund, es uno de los "mejores jugadores del mundo", y que "ha elegido" al conjunto blanco pese a ser objeto de deseo de los principales clubes del continente.

"Hoy llega uno de los mejores jugadores del mundo, y está con nosotros porque él lo ha querido. Ha decidido que su historia quiere estar unida al club más prestigioso del fútbol mundial", dijo el mandatario blanco en la presentación oficial de Jude Bellingham, que firmó hasta 2029, en la Ciudad Real Madrid.

Pérez reiteró que este jueves vuelve a ser una jornada de "ilusión" y "grandes emociones" para los madridistas, ya que la "grandeza" y "leyenda" de los 121 años de historia del Real Madrid "se han construido gracias a figuras con un talento diferente y que han hecho suyos los valores que desprenden" su camiseta.

"Sé muy bien lo que has trabajado para formar parte del club de las 14 Copas de Europa. Has hecho todo lo posible para cumplir tu sueño. Gracias por ser madridista. Seguro que te has enamorado del Real Madrid viéndole ganar cinco 'Champions' en las últimas diez temporadas, en estas grandes finales", indicó.

A pesar de su juventud, Pérez subrayó que Bellingham se ha convertido ya en "el jugador que todos los aficionados quieren ver" en un estadio. "Llegas de un club en el que has crecido y triunfado, te acaban de elegir el mejor jugador de la temporada en la Bundesliga y has sido determinante en estos tres años en el Borussia", reseñó.

Asimismo, el presidente blanco recordó fue el jugador más joven en debutar y marcar con el Birmingham, que retiró su camiseta con tan solo 17 años. "Te esperan momentos emocionantes, vas a vivir sensaciones solo al alcance de los elegidos. No olvides nunca que, con este escudo, nada te resultará imposible. Bienvenido a la que ya es tu casa", dijo antes de posar con Bellingham con su nueva camiseta, con el '5' que portaron, entre otros, Zinedine Zidane.

