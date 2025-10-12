Florian Vermeersch se proclama campeón mundial de gravel

El belga Florian Vermeersch, compañero en el equipo UAE de Tadej Pogacar, se convirtió en campeón mundial de gravel este domingo en Maastricht, un título otorgado desde 2022 en esta nueva disciplina del ciclismo.

Segundo en los últimos dos años, Vermeersch, de 26 años, se impuso en solitario tras dejar atrás, a 19 km de la meta, a su compañero de escapada, el sorprendente neerlandés Frits Biesterbos, que finalmente fue segundo. El esloveno Matej Mohoric completó el podio.

Corredor de clásicas con un físico imponente (1,93 m, 81 kg), Vermeersch ocupó el segundo lugar en la París-Roubaix en 2021 y este año terminó en quinto lugar.

Sucede en el palmarés al neerlandés Mathieu van der Poel, ausente este año, a Mohoric y al también belga Gianni Vermeersch (sin parentesco), ganador de la primera edición en 2022.

El gravel es una modalidad de ciclismo entre el de carretera y el de montaña que mezcla itinerarios por carreteras secundarias así como por senderos, pistas y caminos.

