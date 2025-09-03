Florian Wirtz y la hora de alcanzar el nivel superior con Alemania

Futbolista alemán más caro de la historia desde su traspaso al Liverpool esta temporada, Florian Wirtz debe ser el cerebro ofensivo de una selección alemana que comienza el jueves (18:45 GMT) ante Eslovaquia en Bratislava su campaña exprés de clasificación para el Mundial 2026.

En un grupo de cuatro selecciones, junto con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo, Alemania debe terminar en el primer lugar para validar de forma directa su boleto para la competición que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Para superar esta primera etapa, el seleccionador Julian Nagelsmann espera ver a su equipo acumular "ritmo" en previsión del Mundial.

- "Acumular ritmo" -

"Después del inicio del año, no tendremos tanto tiempo de juego para incrementar el ritmo", advirtió en rueda de prensa durante el anuncio de su lista de 23 jugadores.

Para esta "dominación" en el juego que busca, actualmente está privado de Jamal Musiala, quien se está recuperando de una fractura en el peroné sufrida a principios de julio.

Florian Wirtz, la otra joya del fútbol alemán, estará presente y parece más importante que nunca.

Menor que Musiala por algunas semanas -ambos de 22 años-, aterrizó en el Liverpool este curso por 125 millones de euros (US$145 millones) -según el sitio especializado Transfermarkt, referencia del mercado-.

Wirtz fue, durante dos meses, el fichaje más caro de la Premier League, hasta que el sueco Alexander Isak se unió también a los Reds por 145 millones de euros (US$168 millones) al cierre del mercado.

- "Ideal para Liverpool" -

"Wirtz no solo quiere participar en el juego ofensivo, quiere ser la pieza decisiva. Espera, elige sus momentos y puede cambiar la velocidad de un partido con un solo toque o pase", estimó Philipp Lahm, capitán del equipo alemán campeón del mundo en 2014, en una columna para The Athletic a principios de junio.

"Por eso parece ideal para Liverpool. El sistema de juego allí tiene ritmo, una dirección vertical y una clara distribución de roles en el equipo, lo que debería encajarle perfectamente", añadió el antiguo lateral.

Los primeros pasos de Wirtz con el campeón de Inglaterra han sido unánimamente elogiados, aunque todavía no ha visto puerta ni ha dado ninguna asistencia en la Premier League.

"Tal vez su mayor cualidad sea su mentalidad. Cuando lo ves jugar, a veces te preguntas, ¿en serio, cómo es tan creativo?", comentó su técnico en los Reds Arne Slot a mediados de agosto.

"Su adaptación ha sido mejor de lo que esperábamos, y nuestras expectativas eran altas", añadió el entrenador neerlandés.

Los dos últimos partidos de Wirtz con la Mannschaft, en la Final Four de la Liga de Naciones como anfitriona, se saldaron con dos decepciones, las derrotas contra Portugal y Francia.

"El objetivo es y sigue siendo el título mundial.

Soy alguien que piensa en grande, por eso seguiré marcándome como objetivo ser campeón del mundo", expresó Wirtz al bimensual Kicker a mediados de agosto.

El camino hacia Norteamérica para el futbolista del año 2025 en Alemania pasa por Bratislava y luego Colonia el domingo (18:45 GMT) contra Irlanda del Norte.

